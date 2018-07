Wimbledon 2018 | prima giornata | lunedì 2 luglio Programma | orari e tv L’ordine di gioco

oasport

: Tennis, Wimbledon: Nadal sfida Federer il tempio li aspetta - Gazzetta_it : Tennis, Wimbledon: Nadal sfida Federer il tempio li aspetta - Eurosport_IT : Coric guasta la festa a Federer: niente titolo 99, Roger ci riproverà a Wimbledon... ???? ? - scommesse_it : Tennis, Wimbledon: la finale da sogno e il record azzurro -

(Di domenica 1 luglio 2018) Finalmente si inizia! Domani,, inizia l’edizionedi: in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in campo la danese Caroline Wozniacki, numero due. Saranno cinque gli azzurri in gara: giocherà l’unica italiana in tabellone tra le donne, Camila Giorgi, e quattro dei nove azzurri in gara tra gli uomini, ovvero Andreas Seppi, Stefano Travaglia, Thomas Fabbiano e Paolo Lorenzi. Le sfide saranno visibili in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri. Di seguito ilcompleto delladel torneo di, terzo Slam stagionale. CAMPO ...