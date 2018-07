Wimbledon 2018 | forfait di Murray | ' Troppo presto per giocare ai cinque set'

Wimbledon 2018 - Andy Murray comunica il forfait - al suo posto il lucky loser Jung : Per l'ex n.1 del mondo, quello di oggi è il terzo ritiro negli ultimi 12 mesi fatti di continui rinvii del ritorno in campo : quest'anno era successo a Brisbane , Australia, , mentre nell'agosto-...

Wimbledon 2018 - Andy Murray comunica il forfait - al suo posto il lucky loser Jung : Aveva già fatto capire durante la settimana di Eastbourne che non sapeva se avrebbe partecipato a Wimbledon, e alla fine ha sciolto la riserva: Andy Murray, nello Slam di casa, non ci sarà. Il forfait dello scozzese giunge a tabellone già compilato da due giorni: avrebbe esordito nella giornata di martedì contro il francese Benoit Paire in una sfida che si preannunciava molto interessante. Al posto di Murray entra in tabellone il lucky loser ...

Wimbledon 2018 : la prima giornata. Subito Federer e S.Williams. Super sfida Dimitrov-Wawrinka. Cinque azzurri in campo : La tradizione va rispettata e a Wimbledon lo sanno benissimo. Proprio per questo motivo ad aprire il programma sul Centrale sarà il campione in carica Roger Federer. Lo svizzera se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, numero 57 del mondo che non ha mai raggiunto il terzo turno ai Championships. Una sfida tra rovesci ad una mano e sicuramente un buon esordio per Federer per entrare a pieno ritmo nel torneo. Sarà anche il giorno di Serena ...

Wimbledon 2018 - prima giornata : lunedì 2 luglio. Programma - orari e tv. L’ordine di gioco delle partite : Finalmente si inizia! Domani, lunedì 2 luglio, inizia l’edizione 2018 di Wimbledon: in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in campo la danese Caroline Wozniacki, numero due. Saranno cinque gli azzurri in gara: giocherà ...

Tutto quello che c'è da sapere su Wimbledon 2018 : la guida : ... 8.770 a 8.720, , al quale però basterà arrivare agli ottavi per arrivare alla stagione del cemento americano da numero 1 del mondo. A quanto ammonta il montepremi di Wimbledon? Sarà il ...

Wimbledon 2018 : Rafael Nadal ed un cammino incrociato con Marco Cecchinato e Fabio Fognini : Sarà un’Italia da record a Wimbledon, perchè mai nella storia dei Championships ci sono stati nove azzurri presenti nel tabellone principale dello Slam londinese. Un risultato veramente eccezionale e che certifica l’ottimo stato di forma del tennis maschile italiano, che ha ottenuto grandi risultati in questa stagione e che ha saputo anche rinnovarsi con la scoperta di tanti giovani che sono già presenti con una certa frequenza nel ...

Wimbledon 2018 : il tabellone di Camila Giorgi. Insidie fin dall’esordio - sognando un ottavo contro Wozniacki : Wimbledon 2018 è ormai alle porte. Se da una parte c’è un settore maschile che ha segnato il record di ben nove partecipanti, dall’altra c’è una conferma del momento di crisi che sta attraversando il tennis femminile italiano. Nel tabellone principale del terzo Slam dell’anno sarà presente la sola Camila Giorgi. La marchigiana sarà l’unica azzurra a giocare sull’erba londinese, anche per via della squalifica di Sara Errani e ...

Wimbledon 2018, il tabellone maschile: Federer nella parte alta con Cilic, Fognini e Cecchinato con Nadal in quella bassa, che appare più squilibrata, visto che ci sono altri "big"

Wimbledon 2018 - il tabellone degli italiani. Gli avversari e il possibile cammino degli azzurri : Si è rinfoltita la truppa di giocatori italiani a Wimbledon. Cinque erano già sicuri del loro posto in tabellone, quattro, tra vincitori e lucky-loser, si sono aggiunti dalle qualificazioni, raggiungendo il record di nove presenze nel tabellone maschile. Tante aspettative sono risposte su Marco Cecchinato e Fabio Fognini, sebbene per motivi differenti. Il siciliano è chiamato alla conferma sui sacri prati verdi dell’All England Club, dopo ...

Wimbledon 2018 : Halep - Kvitova e Muguruza tutte nella parte alta. Serena Williams sulla strada di Svitolina e Wozniacki : E’ stato sorteggiato il tabellone femminile di Wimbledon 2018. Purtroppo per l’Italia ci sarà la sola Camila Giorgi. Questa l’analisi completa. Il primo quarto di finale nella parte alta del tabellone è stato riservato a Simona Halep e Petra Kvitova. Da una parte la numero uno del mondo che ha vinto finalmente il suo primo Slam a Parigi e dall’altra forse la principale favorita per la vittoria finale (con Garbine ...

Wimbledon 2018 - Simone Bolelli entra in tabellone da lucky loser! Si ritira Dolgopolov : Simone Bolelli entra come lucky loser nel tabellone principale di Wimbledon 2018, terzo Slam della stagione. Il 33enne ha beneficiato del ritiro dell’ucraino Aleksandr Dolgopolov a causa di un problema fisico e dunque avrà la possibilità di scendere sulla prestigiosa erba del torneo più famoso del mondo. Il tennista bolognese, ieri sconfitto nelle qualificazioni dallo statunitense Bradley Klahn, affronterà al primo turno l’uruguayano ...

Wimbledon 2018 - analisi del tabellone maschile. C’è Marin Cilic dalla parte di Roger Federer. Che folla nella parte bassa! : L’edizione 2018 di Wimbledon è alle porte. Il sorteggio del tabellone è stato un altro passo di avvicinamento importante, prima di lasciare la parola al campo, da lunedì. Sui prati verdi dell’All England Club il favorito è uno e uno solo, Roger Federer, campione in carica e a caccia del nono titolo ai Championships. Lo svizzero si presenta a Londra da numero due del mondo, conseguenza del passo falso in finale ad Halle, ma per il ...

Tabellone femminile Wimbledon 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Al primo turno Muguruza-Broady e Giorgi-Sevastova : Sono stati sorteggiati questa mattina i tabelloni principali del torneo di Wimbledon: tra le donne non mancano gli spunti interessanti già nei match di primo turno. La campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, esordirà contro la britannica Naomi Broady, mentre la numero uno al mondo, la romena Simona Halep, sfiderà la nipponica Kurumi Nara. La russa Maria Sharapova incontrerà la connazionale Vitalia Diatchenko, mentre la ceca Petra ...

Wimbledon 2018 : il sorteggio e gli avversari degli italiani. Fabio Fognini inizio “soft” contro Daniel - Giorgi-Sevastova - Sonego lucky loser : Comincia ufficialmente lunedì 2 luglio sull’erba di Church Road a Londra il terzo Slam del 2018, senza dubbio il più atteso e ricco di storia: Wimbledon. Quest’oggi si è tenuto il sorteggio del tabellone principale maschile e femminile. L’osservato speciale è il campione in carica Roger Federer che esordirà contro il n.57 del ranking Dusan Lajovic mentre in casa Italia sono 9 gli azzurri nel main draw, essendoci anche Lorenzo ...