' We' ve got the people | they' ve got the money' | Alexandra Ocasio-Cortez vince le Primarie

Volvo Ocean Race – A Vestas 11th Hour Racing la gothenburg In-Port Race : Vestas 11th Hour Racing vince la Gothenburg In-Port Race, MAPFRE le Series red-line. Spettacolare regata costiera nelle acque di Göteborg, piena di azione e di cambi al vertice Vestas 11th Hour Racing dello skipper statunitense Charlie Enright si è aggiudicato la Gothenburg In-Port Race, con grande pazienza, buone scelte tattiche e buona velocità il team danese/americano è stato capace di una ottima rimonta. Ma l’altro team protagonista della ...

Volvo Ocean Race – I team pronti per la gothenburg In Port Race di domenica : E’ la quarta volta che la Volvo Ocean Race fa tappa a Göteborg, e i fan locali non hanno mai mancato di accorrere in grandi numeri al fiume che attraversa la città svedese Mentre la classifica generale della Volvo Ocean Race è cortissima, come non mai nel passato, il tabellone delle In Port Race Series è più aperto. La battaglia più grande è quella fra i due team guidato da skipper olandesi, dove Bouwe Bekking con team Brunel in vantaggio su ...

gotHAM - "There Will Be Light" Recensione degli episodi 4x21 "One Bad Day" e 4x22 "No Man's Land" : Da Killing Joke a No Man’s Land, GOTHAM conclude la sua quarta stagione citando due tra le più celebri saghe fumettistiche di Batman nei due episodi finali.Due scelte d’impatto che, anche se molto libere nell’adattamento, riescono a creare l’atmosfera cupa che ha caratterizzato anche la prima parte di stagione, grazie al villain di Mr Pyg.“One Bad Day” e “No Man’s Land” riescono a creare delle situazioni più adulte e violente che coinvolgono ...

Il prossimo crossover di Arrow - The Flash e Supergirl lancerà Batwoman e gotham City : Gli upfronts 2018 di The CW regalano le prime novità sul prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl. A loro si aggiungerà ancora una volta Legends of Tomorrow e tutto per far diventare realtà quello che è da sempre un sogno del pubblico delle serie DC/The CW ovvero un salto nell'universione di Batman. Proprio qualche ora fa la rete ha annunciato che il maxi crossover che andrà in onda in onda tra novembre e dicembre 2018, tra gli ...