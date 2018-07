Volley | Giochi del Mediterraneo 2018 | ITALIA IN TRIONFO! Il Mare Nostrum è azzurro | oro

LIVE Italia-Spagna Volley - Finale Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : 3-1. OROOO!!! AZZURRI IN TRIONFO!!!! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, Finale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di ...

LIVE Italia-Spagna Volley - Finale Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : azzurri per il titolo contro i padroni di casa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, Finale del torneo di volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) gli azzurri andranno a caccia della medaglia d’oro. La squadra di Gianluca Graziosi dopo aver travolto l’Egitto per 3-0 è pronta a ripetersi. I nostri portacolori si troveranno di fronte i padroni di casa, che hanno a loro volta surclassato 3-0 la Grecia, un avversario ostico ma assolutamente alla ...

Giochi del Mediterraneo – Beach Volley - medaglia d’argento per la coppia azzurra formata da Rossi-Caminati : La coppia azzurra ha conquistato il secondo posto nel torneo di Beach Soccer ai Giochi del Mediterraneo Gli azzurri Enrico Rossi e Marco Caminati hanno conquistato la medaglia d’argento nel torneo di Beach Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018. La formazione italiana, guidata da Marco Pallottelli, in finale si è dovuta arrendere all’esperta coppia turca Giginoglu – Gogtepe 2-0 (21-18, 21-12). Nel primo set gli azzurri hanno ...

Beach Volley Giochi del Mediterraneo 2018. Rossi/Caminati d’argento - quarte e sfortunate Traballi/Zuccarelli : Arriva una medaglia d’argento per la spedizione del Beach volley a Tarragona 2018. La medaglia è firmata da Marco Caminati ed Enrico Rossi che in finale non riescono a venire a capo degli esperti turchi Gogtepe/Giginoglu, mentre la finale, per il terzo posto, Agata Zuccarelli e Gaia Traballi non l’hanno potuta giocare per un risentimento addominale di Traballi che, in vista dei pRossimi impegni internazionali, ha consigliato ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grecia e Turchia vincono i bronzi. Domani le finali per l’oro - c’è Italia-Spagna : A Tarragona (Spagna) si sono disputate le finali per il bronzo dei tornei di Volley validi per i Giochi del Mediterraneo, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Domani si giocheranno le finali per l’oro: l’Italia maschile affronterà la Spagna, tra le donne sfida tra Grecia e Croazia. Tra gli uomini la Grecia ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sull’Egitto, sconfitto ...

Beach Volley Giochi del Mediterraneo 2018. doppia semifinale per gli azzurri : si può sognare! : Due coppie azzurre in semifinale nel torneo di Beach volley di Tarragona 2018. Non è un risultato a sorpresa ma era tutt’altro che scontato alla vigilia. Certo, l’assenza dei due binomi di punta del movimento iberico, impegnati a Varsavia nel World Tour ha reso la strada degli azzurri Rossi/Caminati nel torneo maschile e Zuccarelli/Traballi nel femminile un po’ più semplice ma le due coppie italiane hanno ottenuto un risultato ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia maschile sfiderà la Spagna in Finale! Grecia-Croazia tra le donne : L’Italia affronterà la Spagna nella Finale del torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. A Tarragona (Spagna) gli azzurri hanno travolto l’Egitto in mattinata e si sono così assicurati l’atto conclusivo contro i padroni di casa che nel pomeriggio non hanno avuto particolari problemi contro la Grecia sconfitta per 3-0 (25-23; ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vola in finale - demolito l’Egitto! Azzurri a caccia dell’oro : L’Italia vola in finale nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La nostra Nazionale ha surclassato l’Egitto per 3-0 (25-14; 25-20; 25-19) e domenica affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Spagna e Grecia. Gli Azzurri si sono imposti in 77 minuti di gioco con assoluta disinvoltura, lasciando soltanto le briciole ...

Beach Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : en plein azzurro! Cinque vittorie per le coppie italiane che volano verso gli ottavi : Cinque partite e altrettante vittorie per l’ItalBeach, rappresentata da tre coppie, una maschile e due femminili, nella prima giornata di gare al torneo dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Che i gironi preliminari (nel maschile di tre squadre ciascuno, nel femminile di quattro) non fossero un ostacolo impossibile da superare si era capito fin dai sorteggi mercoledì sera ma poi le partite sono da giocare e l’impatto degli ...