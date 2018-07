Volley A2 femminile - Syria Tangini per rinforzare il muro di Martignacco

Volley A2 femminile - La Syria Tangini in arrivo a Martignacco : Martignacco , UD, - La Libertas Martignacco dà il benvenuto alla nuova centrale, Syria Tangini. L'atleta, classe 1997 per 185 centimetri d'altezza, è pronta a mettersi a disposizione di coach Marco ...

Volley femminile - Nations League 2018 : la Finale sarà USA-Turchia. Magia di Guidetti col Brasile - Cina eliminata : USA-Turchia sarà la sorprendente Finale della Nations League 2018 di Volley femminile. A Nanjing (Cina) andrà in scena un atto conclusivo inatteso all’inizio della competizione ma le ragazze di coach Guidetti hanno stupito tutti e si sono così guadagnate la super sfida con le Campionesse del Mondo. Il verdetto delle semifinali ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico in casa. Gli USA hanno sconfitto la Cina per 3-1 (25-23; 25-20; ...

Volley A2 femminile - Chiara Lapi nuova centrale di Perugia : Perugia - Prosegue la campagna di potenziamento della Bartoccini Gioiellerie Perugia. L'intenzione della società è quella di consegnare a coach Bovari una squadra di ottimo livello per affrontare al ...

Volley A2 femminile - Viene da Cuneo la nuova centrale del Volley Soverato : Soverato , CZ, - Colpo al centro per il Volley Soverato. La società ionica ufficializza l'arrivo in Calabria della forte centrale Ludovica Guidi, classe 1992 originaria di Cecina, provincia di Livorno,...

Volley femminile - Nations League 2018 : Brasile-Turchia e USA-Cina le semifinali - Serbia eliminata : Brasile-Turchia e USA-Cina sono le semifinali della Nations League 2018 di Volley femminile. A Nanjing si sono chiusi i gironi eliminatori con due verdetti perentori: gli USA hanno demolito la Serbia eliminandola così dal torneo e passando il turno insieme alla Turchia, il Brasile ha surclassato le padrone di casa e ha conquistato il primo posto del proprio gruppo (l’Olanda aveva già salutato). POOL A: Brasile vs Cina 3-0 (25-20; ...

Volley : A2 Femminile - tre conferme per l'Acqua&Sapone Roma : Roma - L' Acqua & Sapone Volley Group Roma riparte da tre importantissime conferme. Il nuovo club di serieA2 della Capitale continua nel suo progetto puntando su elementi che già nella scorsa stagione ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Turchia-Croazia e Grecia-Francia le semifinali. Italia eliminata : Oggi si sono disputati i quarti di finale del torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia è stata sconfitta nettamente dalla Turchia per 3-1 e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria, ora le ottomane se la dovranno vedere con la Croazia che si è sbarazzata del Portogallo per 3-1. Dall’altra parte del tabellone, invece, scontro ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2018 : seconda giornata. Brasile elimina Olanda - impresa Turchia con la Serbia : Oggi a Nanjing (Cina) si è disputata la seconda giornata della Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Di seguito i risultati delle due partite giocate. Le prime due classificate dei due gironi accederanno alle semiFinali incrociate. POOL A: Brasile vs Olanda 3-0 (25-16; 25-17; 25-23) Le verdeoro surclassano le oranjes, mai in partita se non per qualche frangente del terzo set. Le sudamericane si giocheranno il primo ...

Volley - A1 femminile ingaggia l'asso della nazionale belga : trepida attesa a Cuneo : Sabato 1° luglio festeggerà il suo ventiseiesimo compleanno e lo farà ufficialmente vestendo i colori dell'Ubi Banca S.Bernardo Cuneo. l'asso della nazionale belga Lise Van Hecke è dunque il primo ...

Volley femminile - Nations League 2018 : prima giornata. USA batte Turchia in rimonta - Zhu Ting da 36 punti per la vittoria della Cina : A Nanjing (Cina) è iniziata la Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Si disputano due gironi, poi spazio alle semifinali incrociate. Oggi spazio alla prima giornata. POOL A: Cina vs Olanda 3-1 (20-25; 25-21; 25-22; 25-18) Uno show inverosimile del fenomeno Zhu Ting (36 punti, 5 muri) trasCina le Campionesse Olimpiche verso il successo in rimonta dopo aver perso il primo set. Niente da fare per le oranjes guidate da ...