Vodafone regala 100GB a tutti i maturandi | anche non clienti

Vodafone Happy regala 3 sconti su shop Panasonic - Grandi Navi Veloci e Flixbus : Vodafone Happy Friday, il servizio dedicato ai clienti dell’operatore rosso, oggi 29 giugno fa 3 regali agli iscritti al programma: sconti su Panasonic shop, Flixbus e Grandi Navi Veloci (GNV). Vodafone Happy Friday: 3 sconti per le vacanze Il programma gratuito a cui possono iscriversi tutti i clienti Vodafone, oggi fa tre regali, se ne può richiedere solo uno entro la fine della giornata che possono poi essere utilizzati in date ...

Vodafone regala 5GB al mese per sei mesi ad alcuni già clienti : Vodafone sta regalando 5 GB di traffico Internet al mese per sdei mesi ad alcuni già clienti, che saranno contattati in questi giorni tramite SMS. L'articolo Vodafone regala 5GB al mese per sei mesi ad alcuni già clienti proviene da TuttoAndroid.

Il Vodafone Happy Friday del 22 giugno dovrebbe regalarvi un e-book a scelta : Il nuovo Vodafone Happy Friday di domani, 22 giugno 2018 dovrebbe riservare ai clienti Vodafone iscritti alla nota campagna la possibilità di scegliere un libro gratuito fra quattro e-book presenti sul catalogo di IBS. I titoli in lizza dovrebbero essere i seguenti: Stoner, I delitti della Rue Morgue, Il lungo sguardo e La ballata. L'articolo Il Vodafone Happy Friday del 22 giugno dovrebbe regalarvi un e-book a scelta proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Friday regala sconti Adidas/ Oggi 15 giugno - 20% sullo shop online : Vodafone Happy Friday regala sconti Adidas, Oggi venerdì 15 giugno 2018: utenti omaggiati con il 20 per cento sullo shop online della nota marca di abbigliamento sportivo(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:51:00 GMT)

Vodafone e Wind sono più buone e regalano e scontano delle opzioni ai loro clienti : Non sappiamo se sia dovuto all'effetto Iliad o meno, fatto sta che, da un po', gli operatori italiani sono più buoni e questo non solo nei confronti dei nuovi clienti ma anche, e soprattutto, verso i già clienti. L'articolo Vodafone e Wind sono più buone e regalano e scontano delle opzioni ai loro clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Friday regala 4 mesi di Ticket Serie TV su NOW TV : Per il Vodafone Happy Friday di domani il team del popolare operatore mobile ha pensato a 4 mesi di Ticket Serie TV su NOW TV. Ecco tutti i dettagli L'articolo Vodafone Happy Friday regala 4 mesi di Ticket Serie TV su NOW TV proviene da TuttoAndroid.

Vodafone regala 6 GB di internet ai clienti con Vodafone Tutto Illimitato : Vodafone regala 6 GB di traffico dati a tutti ai propri clienti con un'offerta Tutto Illimitato, senza modifiche al costo: ecco l'SMS che annuncia il gradito regalo da parte dell'operatore. L'articolo Vodafone regala 6 GB di internet ai clienti con Vodafone Tutto Illimitato proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Friday vi regala sconti per capsule e macchine Lavazza : Per l'Happy Friday di oggi 25 maggio Vodafone vi regala sconti per l'acquisto di capsule e macchine Lavazza. Gli amanti del caffè potranno scegliere tra tre tipologie di buono sconto, spendibile in ogni caso fino al 6 giugno 2018 L'articolo Vodafone Happy Friday vi regala sconti per capsule e macchine Lavazza proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Friday regala buoni sconto Goldenpoint o Tifoshop : Il Vodafone Happy Friday di questa settimana regala buoni sconto del 20% da spendere presso i negozi o il sito Goldenpoint sulla collezione mare oppure da utilizzare per i vostri acquisti sportivi su Tifoshop.com. Quale avete scelto? L'articolo Vodafone Happy Friday regala buoni sconto Goldenpoint o Tifoshop proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Friday regala 10 euro di sconto sui biglietti Trenitalia : Ancora una volta arriva in anticipo la comunicazione del nuovo regalo di Vodafone Happy Friday in arrivo il prossimo venerdì 11 maggio. L'operatore regala infatti agli iscritti del programma in questione 10 euro di sconto da utilizzare per i biglietti di Trenitalia acquistati tramite l'app Trenitalia o sul sito web ufficiale della società. L'articolo Vodafone Happy Friday regala 10 euro di sconto sui biglietti Trenitalia proviene da ...

Vodafone regala un anno di Pass Social & Chat ad alcuni clienti : Vodafone sta inviando ad alcuni clienti un SMS che li informa della possibilità di attivare Vodafone Pass Social & Chat gratuitamente per un anno: siete anche voi tra i fortunati ad avere ricevuto la comunicazione dall'operatore? L'articolo Vodafone regala un anno di Pass Social & Chat ad alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Happy Friday regala due buoni acquisto per i Mondadori Store : Vodafone Happy Friday di questa settimana regala due buoni acquisto da 10 euro utilizzabile presso i Mondadori Store aderenti con una spesa minima di 30 euro: ecco i dettagli dell'omaggio in arrivo domani, 4 maggio. L'articolo Vodafone Happy Friday regala due buoni acquisto per i Mondadori Store proviene da TuttoAndroid.

Cos’è Vodafone Happy Sharing? Come regalare o chiedere sorrisi dal 27 aprile : Nasce Vodafone Happy Sharing, una nuova funzione del programma fedeltà dell'operatore rosso che consente di condividere o richiedere sorrisi ad altri clienti in modo semplice e immediato. Di certo un'arma utile da sfruttare quando si ha la necessità di raggiungere una quota di punti sufficiente per uno specifico regalo. Come funziona esattamente la novità? Da oggi 27 aprile, visitando l'applicazione MyVodafone, più di qualcuno si sarà reso ...

Vodafone Happy Friday regala abbonamenti digitali e porta la condivisione dei sorrisi : Scopriamo i regali portati questa settimana dal programma Vodafone Happy Friday: gli utenti possono scegliere tra due abbonamenti a riviste digitali e hanno da ora l'opportunità di condividere i sorrisi tramite Happy Sharing. L'articolo Vodafone Happy Friday regala abbonamenti digitali e porta la condivisione dei sorrisi proviene da TuttoAndroid.