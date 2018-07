' Viva il fascismo' | blitz in circolo Pd a Roma

Fascismo - in Veneto ho trovato souvenir con scritto ‘Viva il Duce’. Non ho apprezzato : In questi giorni mi sono preso qualche momento di pausa, andando al mare in una bellissima località veneta. Girando per le strade, mi cade l’occhio su un negozio di souvenir e, in particolare, su alcune tazze della serie “Keep calm and...” alle quali si usa associare una marea di frasi ironiche e spiritose. Ma, su una di queste il mio sguardo si è posato inorridito! Alla frase introduttiva, seguiva il motto “…e viva il duce” (vedere foto ...