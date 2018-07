Vittoria | maltrattamenti in una casa di riposo | anziana lasciata a terra per ore

Blastingnews

(Di domenica 1 luglio 2018) Le forze dell'ordine italiane hanno scoperto un'altradi cura lager. Stavolta siamo a, centro in provincia di Ragusa. Il proprietario della struttura, 40 anni, invece di assumere altro personale, lasciava gli anziani soli a se stessi per molte ore al giorno. La vicenda è balzata agli onori delle cronache VIDEO per un incidente capitato a una donna che soggiornava nella struttura siciliana. La signora si era alzata per andare in bagno ma era caduta per, procurandosi ferite guaribili in un mese circa. Ebbene, nessuno era intervenuto per soccorrerla. Un'ospite, dopo aver udito le urla, aveva avvisato la Polizia. Gli agenti del commissariato die della Squadra mobile di Ragusa hanno soccorso le 6 anziane presenti nella struttura, trasportandole poi in ospedale. Malata di Alzheimer segregata in bagno I poliziotti siciliani hanno scoperto che il ...