Vitalizi | M5S sprint sui tagli

Vitalizi : scontro Miccichè-M5s - Cancelleri 'atto di giustizia - proposta tagli pronta' : Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - Il M5s siciliano torna all'attacco sui Vitalizi. E il leader dei pentastellati siciliani, Giancarlo Cancelleri, in un video postato su Facebook annuncia: "La prossima settimana porteremo la nostra proposta per il ricalcolo nell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea regi

La Casta batte M5s nel sondaggio sul taglio dei Vitalizi. Ma con l'aiutino dei troll di Facebook : Vince la cosiddetta Casta (con oltre il 60%, per un totale di oltre 20mila voti) a difesa dei vitalizi degli ex parlamentari. Ma poi il sondaggio scompare dalla pagina Facebook del Movimento 5 stelle.È successo sull'account ufficiale del Movimento 5 stelle che ha pubblicato un post in cui viene lanciato un sondaggio sul taglio dei vitalizi. La domanda era: "Noi pensiamo che i vitalizi siano un privilegio indecente e Roberto Fico si sta ...

Vitalizi - sondaggio M5s su Facebook : “Stai con la casta o con Fico?”. I risultati sono sfavorevoli e il post scompare dopo 4 ore : Il plebiscito è stato contrario alle intenzioni: a vincere sono stati Cirino Pomicino, Massimo D’Alema, Fausto Bertinotti e Ciriaco De Mita, volti scelti per rappresentare la casta degli ex parlamentari ai quali dal 1° novembre potrebbe essere tagliato il Vitalizio grazie alla riforma voluta dal presidente della Camera, Roberto Fico. Il 62% degli oltre 26mila votanti erano a favore della “casta”, appena il 38 per cento accanto ...