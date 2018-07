Violenza sulle donne | il flop dei risarcimenti a vittime e orfani

FRANCESCA ALOTTA/ "Ti dirò" è il suo inedito dedicato alla Violenza sulle donne (Ora o mai più) : Video, FRANCESCA ALOTTA a Ora o mai più presenta il suo inedito, "Ti dirò", dedicato alla violenza sulle donne. Per i giudici, però, è "datato e non molto originale"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:30:00 GMT)

Prevenzione e contrasto alla Violenza sulle donne - firma di un Protocollo alla Prefettura di Teramo : Teramo - Oggi in Prefettura, la sottoscrizione del “Protocollo per la Prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, della violenza intrafamiliare, della violenza assistita e degli atti persecutori, per la promozione ed attuazione dei programmi di recupero dei soggetti maltrattanti e dei programmi di sostegno alle vittime di reato”. E' "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno ...

#MeToo Act - le suore cattoliche contro la Violenza sulle donne : La fondazione pontificia si adopera per denunciare le violenze ed i ricatti sessuali dentro e fuori la Chiesa

Ora o Mai Più - Francesca Alotta : "Il destino mi ha voluta qui - racconterò la mia storia contro la Violenza sulle donne" : Francesca Alotta, diventata famosa nel 1992 per aver vinto il Festival di Sanremo nella sezione 'Novità', con "Non amarmi", in coppia con Aleandro Baldi, è entrata nel cast di Ora o Mai Più al posto di Donatella Milani, che ha dovuto abbandonare il programma per un problema familiare. Noi di TvBlog l'abbiamo intervistata per sentire quali sono le sue emozioni dopo il debutto, nella seconda puntata del programma. Non amarmi ...

Violenza sulle donne - i carnefici si confessano : “Ferite che uccidono dentro”. Lo speciale su SkyTg24 : Nel 2017, in Italia, è stata uccisa una donna ogni 60 ore. La Violenza domestica è il tema al centro del nuovo appuntamento di Sky TG24, TG24INSIDE – “DENTRO LA Violenza”, in onda venerdì 15 giugno alle 22. Lo speciale, condotto da Alessio Viola e con la partecipazione di esperti in studio, racconta questo fenomeno attraverso le confessioni di uomini responsabili di maltrattamenti e i racconti di mogli e compagne abusate. Al suo interno ...

Violenza sulle donne - alla Scuola Sant’Anna il robot da indossare per far provare i maltrattamenti agli aggressori : Recuperare stalker, molestatori e violentatori calandoli nei panni delle donne maltrattate e infliggendo loro le stesse sofferenze provate dalle proprie vittime. E’ un esperimento ideato dall’equipe dal professor Massimo Bergamasco, direttore dell’Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione e della percezione della Scuola Sant’Anna di Pisa, che sarà presentato il 14 giugno al corso di alta formazione su prevenzione e ...

Flash mob contro la Violenza sulle donne a Sorrento dopo lo stupro della turista : Tengo, però, a sottolineare che la manifestazione prende spunto dal fatto di cronaca, ma, nel rispetto delle indagini ancora in corso e delle famiglie indirettamente coinvolte nella vicenda, non ha ...

Per combattere la Violenza sulle donne bisogna partire dal linguaggio : Nel 2017, in Italia, dati ISTAT dicono che oltre il 43% delle donne ha dichiarato di aver subito violenze e pressioni psicologiche. Sono circa 8,3 milioni di donne. E questo dato tralascia le violenze fisiche che ogni anno fanno vittime. Ma gran parte delle violenze psicologiche sono indotte dal linguaggio, e in buona parte di quello che accade il linguaggio è fondamentale per creare o disinnescare strutture di pensiero, modi d'agire e ...

ALBERICO LEMME / Lo scontro con Nadia Rinaldi : "La Violenza sulle donne è anche questo" (Domenica Live) : ALBERICO LEMME a Domenica Live: dopo le querele a Tonon e Cecchi Paone, torna nello studio di Barbara d'Urso per presentare nuova ricette per l'estate. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:20:00 GMT)

Miden - il nuovo romanzo di Veronica Raimo : “Quando la Violenza sulle donne sonda l’abisso” : Un giorno, in una località immaginaria di nome Miden, una ragazza bussa alla porta di una coppia con un’accusa di abuso sessuale. L’accusato è il suo ex professore di filosofia. La compagna del professore aspetta un figlio. Per molti "Miden" è il primo romanzo italiano del movimento #metoo, ma Veronica Raimo precisa: "Mi occupo di letteratura, non di cronaca".Continua a leggere

La marcia dei poliziotti ugandesi contro la Violenza sulle donne : “Se riuscirò a convincere qualche uomo a cambiare atteggiamento verso le donne, sarà già un traguardo importante”, dice il poliziotto Francis Ogweng. Leggi

La Serie A unita contro la Violenza sulle donne : iniziativa voluta dalla Lega calcio : La violenza sulle donne, purtroppo, è un tema ricorrente e attuale. La Lega Serie A ha voluto rendersi protagonista di un'iniziativa che ha coinvolto le squadre di Serie A in questa 34esima giornata. ...

Calcio contro Violenza sulle donne : in campo con segno rosso su viso : Calcio contro violenza sulle donne: in campo con segno rosso su viso I calciatori di Serie A che hanno giocato gli anticipi della 34esima giornata avevano una striscia rossa sul volto: un modo per sostenere la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne #unrossoallaviolenza. Stessa iniziativa per le partite di ...