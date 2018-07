VII Municipio Sezione del Pd vandalizzata

Mancini : vittorie in III e VIII Municipio sono di tutti - non sola corrente : Mancini: risultato delle ultime elezioni politiche a Roma aveva già segnato un dato positivo per il Pd Roma – Di seguito la nota del deputato PD, Claudio Mancini. “Le vittorie a Roma in terzo e ottavo Municipio sono un patrimonio di tutto il Partito democratico e non di una sola corrente. Il risultato delle ultime elezioni politiche a Roma aveva già segnato un dato positivo per il Pd. Con la vittoria di quattro collegi su dieci, e ...

Ciaccheri : dopo anno abbandono torna politica in Municipio VIII : Ciaccheri: Subito al lavoro la Giunta municipale Roma – Di seguito le parole di Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII. “dopo oltre un anno di abbandono e commissariamento, ritorna la politica nel Municipio VIII. Subito al lavoro la Giunta municipale. Che nella sua prima convocazione ha approvato le linee programmatiche per il territorio che saranno presentate già nel primo consiglio convocato per il prossimo 5 luglio. La ...

#RomaDecide : al via bilancio partecipativo in Municipio VIII : #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII. Dal 25 giugno autocandidature dei cittadini per focus group, dal 3 luglio presentazione online di idee e progetti da realizzare nel territorio. A settembre votazione dei progetti migliori. #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII Entra nel vivo la sperimentazione del bilancio partecipativo nel Municipio VIII di Roma che ha ...

LEU : Municipio VIII - Giunta formata senza confronto : Roma – Liberi e Uguali VIII Municipio ha diramato una nota. “Abbiamo appreso ieri sera dalle agenzie di stampa della formazione della Giunta dell’VIII Municipio senza che mai ci fosse stata un’occasione di confronto all’interno della coalizione. E con il presidente stesso sulle priorità programmatiche e sui criteri di formazione. Un modo di fare incomprensibile e sbagliato. Non e’ con atti e scelte unilaterali ...

Ama : danneggiati 20 mezzi per il trasbordo rifiuti VII Municipio : Ama: risultato di un atto vandalico Roma – Di seguito quanto dichiarato attraverso una nota da Ama. Venti mezzi Ama depredati e danneggiati, temporaneamente inutilizzabili per i servizi previsti in alcune aree del VII Municipio. E’ il risultato di un atto vandalico subito questa notte dalla municipalizzata capitolina per l’ambiente. Questa mattina intorno alle 5.30, all’apertura della sede di zona di via Ettore Gabrici ...

Baglio (PD) : Uniti si riparte - vittoria al Municipio VIII : Roma – Valeria Baglio, Consigliera capitolina del Partito Democratico, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook. “Buongiorno Roma! Il risultato delle urne nei due Municipi romani ci dimostra che Uniti si riparte. Il centrosinistra vince al primo turno in VIII con Amedeo Ciaccheri, il mio Municipio, il territorio a cui sono legata da sempre. Bellissimo anche il risultato di Giovanni Caudo in III Municipio a cui dobbiamo ...

Roma - Municipio VII - Non è bastata la tappabuche : I soldi annunciati dalla giunta Romana per tamponare, almeno in parte, l'emergenza buche nei vari quartieri, nel VII Municipio non sono ancora arrivati. Nonostante siano passati tre mesi da quella ...

Roma. Nuovo Punto unico di accesso nel Municipio VIII : Iniziano lunedì 28 maggio attività e servizi del Punto unico di accesso (Pua) in piazzale Antonino Tosti 4. Nato da

Municipio VII : Il 23 maggio “Un calcio alla criminalità” : Roma – Il Municipio VII ha promosso un triangolare di calcio che vedrà la partecipazione di tre compagini di grande prestigio. La Nazionale Italiana Attori, l’Argos Soccer Team Forze di Polizia e la Nazionale Magistrati. Nella giornata in cui si commemora la strage di Capaci, l’evento è stato organizzato con lo scopo di testimoniare sostegno e solidarietà nei confronti dei cittadini che quotidianamente affrontano ogni forma di delinquenza. ...

Casamonica - la presidente del VII Municipio : 'Volevano scegliere anche gli operatori dell'Ama' : Al Roxy bar di via Barzilai c'era anche Monica Lozzi, giovane presidente del VII municipio. Ha stretto la mano a Roxana, la proprietaria, ha ascoltato il suo racconto. Questa zona, la Romanina, appena ...