VIDEO Vettel | sorpasso mitologico su Lewis Hamilton! Ruota a ruota | duello memorabile!

F1 - sorpasso pazzesco di Vettel su Hamilton : spallata prepotente del tedesco al britannico [VIDEO] : Il pilota tedesco si prende di prepotenza la posizione su Lewis Hamilton, un sorpasso assurdo del ferrarista Un sorpasso pazzesco, una manovra assurda di Sebastian Vettel che si sbarazza nientemeno di Lewis Hamilton con una manovra da campione. Il driver della Ferrari si prende tutto l’interno e sbatte all’esterno il campione del mondo in carica, spingendolo alle proprie spalle e guadagnando punti importanti in ottica Mondiale. ...

VIDEO GP Austria 2018 - Sebastian Vettel ostruisce Sainz in qualifica : penalizzato di tre posizioni! Sesto in griglia di partenza : Sebastian Vettel è stato penalizzato per aver ostruito Carlos Sainz durante le Q2 delle qualifiche del GP di Austria 2018. Il pilota della Ferrari aveva conquistato la terza piazza in pista ma i commissari hanno deciso di retrocederlo in sesta posizione sulla griglia di partenza: domani il tedesco sarà chiamato a una rimonta importante. Di seguito il VIDEO con il controverso episodio che ha visto protagonisti Vettel e Sainz. BREAKING: ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 streaming VIDEO SKY qualifiche e FP3 live : Vettel striglia la Mercedes : DIRETTA Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Austria 2018 a Zeltweg: cronaca e tempi delle due sessioni in programma a Spielberg (oggi sabato 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:36:00 GMT)

F1 - Vanzini sicuro : 'Vettel punta alla rivincita in Austria' [VIDEO] : ... soprattutto dopo il pesante errore commesso alla prima curva del Gran Premio di domenica, e le caratteristiche della Ferrari potrebbero consentire al quatto volte Campione del Mondo di ricucire l'...

F1 - triste e desolato Vettel nel team radio post Gp di Francia : l’intervento di Arrivabene rincuora Seb [VIDEO] : Subito dopo aver tagliato il traguardo, Vettel si è scusato via radio con il proprio muretto box, incassando la comprensione di Arrivabene Una domenica non facile per Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari infatti ha chiuso al quinto posto il Gp di Francia a causa dell’incidente con Bottas al via. L’impatto con il posteriore della Mercedes del finlandese ha rovinato l’ala della SF71-H, obbligando il tedesco a rientrare ai ...

VIDEO / Formula 1 : highlights Gp Francia 2018 Le Castellet - Vettel spiega l'incidente. La classifica : VIDEO Formula 1: highlights Gp Francia 2018 Le Castellet, classifica piloti e costruttori. Vittoria e soprasso al vertice per Hamilton; sul podio Verstappen e Raikkonen, Vettel quinto(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 10:25:00 GMT)

F1 - Hamilton non crede ai suoi occhi : il replay dell’incidente tra Bottas e Vettel fa infuriare Lewis [VIDEO] : Subito dopo la gara, Lewis Hamilton ha guardato l’incidente tra Hamilton e Bottas tradendo un’espressione alquanto sorpresa per la lieve penalità inflitta al tedesco “Un quinto posto come penalità per aver buttato fuori qualcuno in curva uno“, Lewis Hamilton esprime la sua rabbia a caldo per quanto accaduto tra Vettel e Bottas al via del Gp di Francia. Un contatto costato carissimo ad entrambi i piloti e causato da una ...

VIDEO F1 - GP Francia 2018 : gli highlights della gara. Rimonta epica di Vettel - Raikkonen fenomenale : che sorpasso su Ricciardo! : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes ha dominato la gara ed è tornato in testa alla classifica generale con 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari ha tamponato Valtteri Bottas al via, poi ha inscenato una grande gara di Rimonta conclusa in quinta piazza. Bella prova di Kimi Raikkonen che ha chiuso in terza posizione. Di seguito il VIDEO con gli ...

VIDEO GP Francia 2018 - incidente tra Vettel e Bottas in partenza! Il ferrarista tocca l’avversario alla prima curva - gara compromessa : Incredibile incidente al via del GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Sebastian Vettel e Valtteri Bottas si sono toccati alla prima curva mentre erano in lotta per il secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton. Il tedesco ha danneggiato l’alettone anteriore della propria Ferrari ed è stato costretto a rientrare ai box, al pari della finlandese della Mercedes. Il leader della classifica generale ha tamponato il rivale, ora ...

Incidente Vettel Bottas/ VIDEO F1 - GP Francia 2018 : contatto al via - penalità per il pilota della Ferrari : Formula 1, Incidente tra Vettel e Bottas nel GP Francia 2018: contatto al via tra il pilota Ferrari e quello Mercedes, i commissari di gara indagano. Arriverà una sanzione? Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:40:00 GMT)

F1 - si mette male per Sebastian Vettel : il tedesco ultimo e… sotto investigazione per l’incidente con Bottas [VIDEO] : I commissari di gara hanno deciso di mettere sotto investigazione Sebastian Vettel per il contatto con Bottas in avvio Non è iniziato per il meglio il Gran Premio di Francia di Sebastian Vettel, il pilota tedesco infatti è stato protagonista di un contatto alla partenza con Valtteri Bottas. Un tamponamento arrivato alla prima curva che ha rovinato la gara del ferrarista, costretto ad entrare ai box per via dell’ala anteriore rovinata. Come ...

VIDEO F1 - Sebastian Vettel vince il GP del Canada. Gli highlights della gara - Ferrari formidabile! : Sebastian Vettel ha dominato il GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha trionfato mantenendo la testa della corsa dal primo all’ultimo metro: scattato dalla pole position, il nuovo leader della classifica generale non è mai stato insidiato da nessuno e ha tagliato il traguardo in prima posizione salendo così sul gradino più alto del podio. A completare il podio Valtteri Bottas e Max Verstappen mentre ...

F1 – Arrivabene si complimenta - Vettel… canticchia : l’esilarante team radio di Seb dopo il successo in Canada [VIDEO] : Sebastian Vettel ha suggellato il proprio successo nel Gp del Canada con un team radio davvero esilarante che lo ha visto anche… canticchiare Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica mondiale ...

F1 – Si spengono i semafori a Montreal - Vettel resta in testa e Raikkonen perde una posizione : ecco la partenza del Gp del Canada [VIDEO] : Adrenalina che sale, cuore che batte forte in gola e i semafori che si spengono: ecco la partenza del Gp del Canada Si alza il sipario sul settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in programma sul circuito di Montreal. Spettacolo ed emozioni ieri nelle qualifiche, adrenalina e suspance oggi per il Gp del Canada, che vede in prima sulla griglia di partenza la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Valtteri Bottas. Quarta posizione invece per ...