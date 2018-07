Video Vasco ricorda ' Modena Park' 2017

Un anno da Modena Park - il Video di Vasco Rossi celebra l’amore sopra la paura : Un anno da Modena Park non poteva che essere celebrato con un video che racchiude tutte le più grandi emozioni del concerto che Vasco Rossi ha tenuto il 1° luglio 2017, quello con il quale ha incassato il record per il maggior numero di paganti, giunto a oltre 220000 tagliandi. 12 mesi ricchi di emozioni, quelli trascorsi da Vasco Rossi costantemente ai piedi di un palco. Dalla scomparsa di Guido Elmi all'annuncio del nuovo tour negli stadi, ...

Emma canta La nostra relazione di Vasco Rossi (Video) : “Tutte le strade portano a te” : Emma canta La nostra relazione di Vasco Rossi pubblicando un video sui suoi canali ufficiali. L'artista salentina continua quindi a mostrare la sua affezione per il rocker di Zocca che ha raggiunto durante una delle tappe dell'ultimo tour che ha tenuto allo Stadio Olimpico di Roma. Il brano scelto è uno dei grandi classici del repertorio del Blasco, anche se fortunatamente ancora poco obsoleto rispetto a tanti altri più sfruttati sotto ...

Confermato il ritorno di Vasco Rossi in tour 2019 con VascoNonStop Live con l’arrivederci al pubblico (Video) : "E non finisce qui... Vasco è Non Stop.. alla pRossima!!". Con queste parole il sito ufficiale annuncia di fatto il ritorno di Vasco Rossi in tour 2019 con VascoNonStop Live. L'attesa nonché scontata conferma è arrivata all'indomani dell'ultima data a Messina, in scena allo stadio San Filippo il 21 giugno con guest star Il Gallo in ripresa dal malore che lo ha costretto a saltare il tour e sostituito da Andrea Torresani. Il concerto ...

Checco Zalone incontra Vasco Rossi al San Nicola di Bari - imbarazzato come un fan qualunque (Video) : "Che si fa in questi casi?": Checco Zalone incontra Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari e la sola cosa che riesce a dire è proprio questa. Il popolare comico, sceneggiatore e interprete di film record di incassi nella storia del cinema italiano ha avuto l'opportunità di girovagare per il backstage del secondo concerto di Vasco Rossi a Bari e di incontrare il cantante. Emozionato come qualsiasi fan all'incontro con uno dei suoi ...

Francesco De Gregori tra il pubblico di Vasco Rossi a Roma (foto e Video) : l’inchino del rocker dal palco del 20° concerto all’Olimpico : C'era anche un entusiasta Francesco De Gregori, fan d'eccezione, in primissima fila tra il pubblico di Vasco Rossi a Roma, per la seconda data del VascoNonStop Live 2018 nella Capitale, nonché ventesimo concerto in carriera per il rocker di Zocca. Il cantautore Romano ha assistito al secondo dei due concerti Romani del Blasco sotto il palco, raggiunto dal rocker per un saluto durante l'esecuzione de Il Mondo Migliore e infine salutato ...

Vasco Rossi nell’intervista di Red Ronnie da Beatrice Antolini nel nuovo tour all’idea di concerti acustici (3° Video) : Continua il viaggio tra le parole, l'ironia e le suggestioni di Vasco Rossi nell'intervista di Red Ronnie realizzata durante le prove del VascoNonStop Live a Rimini alla vigilia del tour. Dopo aver raccontato il trionfo di Modena Park e parlato delle sue canzoni nei precedenti due video dalla lunga intervista con Red, nella terza clip tratta dalla loro chiacchierata Vasco ricorda l'importanza della preparazione per una resa eccellente sul ...

Irama duetta con Elisa e canta Vasco Rossi alla finale di Amici di Maria De Filippi (Video) : Irama duetta con Elisa nel corso della finale di Amici 2018 sule note della canzone Monster. L'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi si apre con le esibizioni di Einar Ortiz, il primo concorrente scelto per il via alle ultime prove del serale. Einar sceglie di sfidare la ballerina Lauren, contro la quale vince. Passa poi alla sfida contro Carmen Ferreri, cantante, che trionfa per un punto percentuale sul cantante. La sfida per ...

VASCO ROSSI - CONCERTO ROMA STADIO OLIMPICO/ Scaletta e canzoni : Video - finale con i grandi classici : VASCO ROSSI, CONCERTO allo STADIO OLIMPICO di ROMA oggi, lunedì 11 giugno: bagno di folla per il rocker di Zocca. Orari, biglietti, Scaletta e tutto quello che c'è da sapere.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 23:54:00 GMT)

Vasco Rossi nel film su Don Ciotti - Così in Terra - in onda su Rai3 l’8 giugno (Video) : “Le nostre vite spericolate” : C'è anche la partecipazione di Vasco Rossi nel film su Don Ciotti, Così in Terra, in onda l'8 giugno su Rai3 in prima serata dalle 21.15. L'amicizia tra il rocker e il sacerdote degli ultimi, fondatore dell'associazione antimafia Libera, è ormai nota da tempo: Vasco ha sempre sostenuto le battaglie per la legalità del prete di frontiera, da sempre impegnato a denunciare tutte le mafie soprattutto nelle zone più martoriate dalla criminalità ...

Federica Pellegrini da Vasco Rossi : “una di quelle sere che non dimenticherai mai” [Video] : Federica Pellegrini si concede una serata diversa dal solito e si precipita al concerto di Vasco Rossi, la nuotatrice entusiasta dell’evento musicale Federica Pellegrini scrive su Instagram a corredo di uno scatto al fianco di Vasco Rossi: “una di quelle sere che non dimenticherai mai”. Ieri, la nuotatrice azzurra infatti ha trascorso una serata diversa all’insegna della musica e del divertimento. La Divina è stata al ...

Vasco Rossi - concerto Padova/ Stadio Euganeo - Video : il cantante accoglie il fanclub. Scaletta e biglietti : Vasco Rossi, concerto Padova allo Stadio Euganeo, giovedì 7 giugno: Scaletta, biglietti e orari. Persone truffate, ma qualcuno riesce comunque ad entrare.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 22:10:00 GMT)

