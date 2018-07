VIDEO Valentino Rossi tampona Lorenzo In piedi per miracolo nel GP d’Olanda!

MotoGp – Che paura ad Assen : strana frenata di Lorenzo - Valentino Rossi lo tampona! Che botto [VIDEO] : Che botto! Valentino Rossi tampona Jorge Lorenzo al Gp d’Olanda: che spettacolo ad Assen Il Gp d’Olanda, come pronostico, sta regalando emozioni incredibili. Una gara infuocata, con tantissimi piloti vicinissimi tra loro, che regalano spettacolo a tutti gli spettatori in tribuna e a casa tra sorpassi incredibili ed episodi da… spavento! A far preoccupare è stato un insolito contatto tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Il ...

MotoGp - Crutchlow esilarante nel parco chiuso : lo scherzo a Valentino Rossi è tutto da ridere [VIDEO] : Simpatico scherzo di Crutchlow nel parco chiuso a Valentino Rossi, il Dottore preso di sorpresa dal pilota della Honda Clima disteso nel parco chiuso dopo la qualifica del Gp di Assen, sorrisi e soddisfazione per Marquez, Crutchlow e Valentino Rossi, protagonisti di questo sabato olandese. A confermare la complicità in particolare tra il pesarese e il britannico ci ha pensato proprio quest’ultimo, giocando un piccolo scherzetto al ...

Gp d’Olanda – L’abbraccio tra fratelli è tenerissimo : Valentino Rossi e Luca Marini in prima fila ad Assen [VIDEO] : Un tenerissimo abbraccio al parco chiuso tra fratelli: Valentino Rossi si complimenta così con Luca Marini per la sua prima fila ad Assen Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

MotoGp - caduta di Valentino Rossi in FP4/ VIDEO - il Dottore scivola alla curva 7 e pesta il polso destro : MotoGp, caduta di Valentino Rossi in FP4. Video, il Dottore scivola alla curva 7 e pesta il polso destro. Piccolo infortunio per il numero 46 della Yamaha, caduto durante le prove(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:18:00 GMT)

MotoGp – Caduta Valentino Rossi : il Dottore a terra nelle Fp4 ad Assen [VIDEO] : Caduta per Valentino Rossi nella quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp d’Olanda: il Dottore a terra sul circuito di Assen-- Manca pochissimo alle qualifiche del Gp d’Olanda: i piloti della MotoGp sono attualmente in pista per la quarta ed ultima sessione di prove libere sul circuito di Assen, sotto un insolito sole cocente. La Yamaha sembra aver ritrovato il sorriso sulla pista olandese, ma nelle Fp4 Valentino Rossi deve ...

MotoGp - il gesto di Valentino Rossi che ha scatenato il web [VIDEO] : Il campionato di MotoGp continua a regalare grosse emozioni, si avvicina infatti il gran premio di Assen, già importanti indicazioni dopo i primi giri in pista. Nel frattempo sul web sta circolando un video che ha scatenato la reazione da parte dei fan e dei tifosi e che riguarda Valentino Rossi. La fan Desireè si è fatta autografare il casco dal Dottore, non riuscendo a trattenere tutta la sua emozione. Valentino, tenerissimo, notando le ...

MotoGp – Le lacrime di Desireè addolciscono Valentino Rossi - il bacio alla fan e le parole di conforto : “stai calma” [VIDEO] : Valentino Rossi, le lacrime di Desireè, il bacio e le parole di conforto: l’incontro tra il Dottore e la sua fan è bellissimo Valentino Rossi è un grande campione amato in tutto il mondo. Il Dottore, che ha rinnovato il suo contratto con la Yamaha fino al 2020, sta affrontando un periodo complicato in sella alla M1, ma nonostante ciò non molla e tiene duro al secondo posto della classifica piloti, alle spalle solo di Marquez. I ...

Mondiali Russia 2018 – Giornalista spagnolo punzecchia Valentino Rossi - il Dottore esilarante : “sei un bastardo” [VIDEO] : Valentino Rossi, i Mondiali di Russia 2018 senza l’Italia e il tanto discusso Var: il Dottore esilarante col Giornalista spagnolo I Mondiali di Russia 2018 stanno entrando nel vivo. Finita la fase a gironi, sabato inizieranno ufficialmente gli ottavi di finale, che regaleranno puro spettacolo. Nonostante l’assenza dell’Italia, tantissimi sono gli appassionati italiani che non si perdono manco un appuntamento della ...

MotoGp – Jorge - sei serio? Lorenzo e quell’inaspettato complimento a Valentino Rossi in conferenza [VIDEO] : Jorge Lorenzo e quell’inaspettato complimento a Valentino Rossi: i due ex compagni di squadra protagonisti in conferenza stampa al Montmelò Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e ...

Parco Valentino - Inaugurato il Salone dell'Auto a Torino - VIDEO : stata inaugurata questa mattina la quarta edizione del Parco Valentino, il Salone dellauto di Torino. Al taglio del nastro hanno presenziato, oltre al presidente della manifestazione Andrea Levy, il sindaco Chiara Appendino e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, fresco di nomina. Il ruolo di Torino. Il primo cittadino ha espresso gratitudine nei confronti degli organizzatori e di tutti i partecipanti, che con ...

MotoGP – “Andiamo a Venezia insieme?” La divertente proposta di Lorenzo a Rossi : il siparietto con Valentino è tutto da ridere [VIDEO] : Che risate in conferenza stampa al Mugello con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo: il siparietto tra i due ex compagni di squadra è esilarante E’ Jorge Lorenzo il vincitore del Gp d’Italia: al Mugello il maiorchino ha trovato la sua prima vittoria in sella alla Ducati, trovando così un gustoso riscatto dopo le tante chiacchiere sul suo imminente addio alla rossa e sul suo futuro. Alle spalle del ducatista, il suo compagno di squadra ...

VIDEO MotoGP - GP Italia 2018 : gli highlights della gara del Mugello. Assolo di Jorge Lorenzo - Dovizioso e Valentino Rossi sul podio : La gara del Mugello non ha deluso le aspettative della vigilia, il GP d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni per la gioia dei tanti appassionati accorsi presso il circuito toscano. Valentino Rossi scattava dalla pole position e ha conquistato un prezioso terzo posto nella gara vinta da uno scatenato Jorge Lorenzo, al primo successo in sella alla Ducati. Ottima seconda piazza per Andrea Dovizioso che prova ad approfittare della caduta di ...

INCIDENTE MICHELE PIRRO/ Ultime notizie VIDEO - caduta a 270 km/h : Valentino Rossi - "ho avuto molta paura" : INCIDENTE MICHELE PIRRO è morto? No "Cosciente". Ultime notizie, come sta il pilota Ducati: bandiera rossa dopo la spaventosa caduta del 31enne pilota italiano(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:34:00 GMT)

La fidanzata di Valentino Rossi è una bomba : Francesca Sofia Novello più sexy che mai [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...