Video Uruguay Portogallo | 2-1 | | highlights e gol della partita | Mondiali 2018 | ottavi

Video Uruguay Portogallo (2-1): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per gli ottavi.

Video Highlights Uruguay-Portogallo 2-1 - Mondiali 2018 : doppietta di Cavani - Cristiano Ronaldo eliminato! : L’Uruguay ha sconfitto il Portogallo per 2-1 e si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio. A decidere l’incontro è stata una stellare doppietta di Edinson Cavani: la Celeste ha meritato la vittoria, i Campioni d’Europa si sono spenti e non hanno avuto il sostegno di Cristiano Ronaldo. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Uruguay-Portogallo. CLICCA QUI PER GLI Highlights DI ...

Video Stellare doppietta di Cavani! Uruguay-Portogallo 2-1 - la firma del Matador ai Mondiali 2018 : Edinson Cavani mattatore assoluto in Uruguay-Portogallo, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. El Matador ha firmato una superlativa doppietta: di testa ha siglato l’1-0, poi con un bellissimo esterno a giro ha confezionato il 2-1 per la Celeste. Di seguito il VIDEO con i gol di Cavani in Uruguay-Portogallo. Foto: Dziurek Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

