VIDEO MotoGP | GP Olanda 2018 | gli highlights della gara Sorpassi a ripetizione

MotoGp – Tra Marquez e Rins è incontro-scontro! Il contatto dubbio tra i due spagnoli [VIDEO] : Tra Marquez e Rins sono scintille, contatto dubbio tra i due piloti spagnoli durante il Gp d’Olanda che si sta correndo sul circuito di Assen I primi giri del Gp d’Olanda sono infuocati. I piloti si danno battaglia a suon di sorpassi e contatti. Dopo quello tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, arriva anche uno strano tête-à-tête tra Alex Rins e Marc Marquez. Il contatto è finito addirittura under investigation, ma poi i ...

MotoGp – Che paura ad Assen : strana frenata di Lorenzo - Valentino Rossi lo tampona! Che botto [VIDEO] : Che botto! Valentino Rossi tampona Jorge Lorenzo al Gp d’Olanda: che spettacolo ad Assen Il Gp d’Olanda, come pronostico, sta regalando emozioni incredibili. Una gara infuocata, con tantissimi piloti vicinissimi tra loro, che regalano spettacolo a tutti gli spettatori in tribuna e a casa tra sorpassi incredibili ed episodi da… spavento! A far preoccupare è stato un insolito contatto tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Il ...

MotoGp – Rossi da sogno ad Assen : il sorpasso su Marquez è una goduria [VIDEO] : Che goduria il sorpasso di Valentino Rossi su Marc Marquez al Gp d’Olanda: il Dottore a caccia del podio ad Assen Valentino Rossi ama la pista di Assen e non lo ha mai nascosto. Il Dottore sogna una fantastica vittoria, come accaduto lo scorso anno, al Gp d’Olanda, nella Cattedrale delle moto. Nonostante i problemi della Yamaha, il nove volte campione del mondo è riuscito a conquistare ieri una fantastica prima fila e, oggi, ...

MotoGp - Lorenzo-Marquez : sorpassi di fuoco ad Assen - è guerra tra futuri compagni di squadra [VIDEO] : Marquez e Lorenzo sono in testa alla corsa sul circuito di Assen, i due futuri compagni di squadra ‘se le danno’ a suon di sorpassi I primi giri del Gp d’Olanda, valido per il settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, s’infiammano con la lotta tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. I due futuri compagni di squadra se le danno di santa ragione a suon di sorpassi. Il circuito di Assen regala grandi emozioni. ...

MotoGp – Semafori spenti ad Assen : la partenza del Gp d’Olanda [VIDEO] : Il video della partenza del Gp d’Olanda: inizia lo spettacolo di Assen, la Cattedrale delle moto L’attesa è terminata: il Gp d’Olanda è iniziato! Semafori spenti ad Assen, con Marc Marquez partito dalla pole position, seguito da Crutchlow e Valentino Rossi. Marquez subito forte alla partenza, ma è Lorenzo a sorprendere: il maiorchino della Ducati si è subito portato nelle prime posizioni, lottando incredibilmente col ...

MotoGp - Crutchlow esilarante nel parco chiuso : lo scherzo a Valentino Rossi è tutto da ridere [VIDEO] : Simpatico scherzo di Crutchlow nel parco chiuso a Valentino Rossi, il Dottore preso di sorpresa dal pilota della Honda Clima disteso nel parco chiuso dopo la qualifica del Gp di Assen, sorrisi e soddisfazione per Marquez, Crutchlow e Valentino Rossi, protagonisti di questo sabato olandese. A confermare la complicità in particolare tra il pesarese e il britannico ci ha pensato proprio quest’ultimo, giocando un piccolo scherzetto al ...

MotoGp – Marquez sculetta - Rossi alza il pollice : la gioia di Marc e Vale dopo le qualifiche di Assen [VIDEO] : Marc Marquez e Valentino Rossi felicissimi per i risultati ottenuti nelle qualifiche del Gp d’Olanda: le esultanze dei due campioni Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

MotoGp - caduta di Valentino Rossi in FP4/ VIDEO - il Dottore scivola alla curva 7 e pesta il polso destro : MotoGp, caduta di Valentino Rossi in FP4. Video, il Dottore scivola alla curva 7 e pesta il polso destro. Piccolo infortunio per il numero 46 della Yamaha, caduto durante le prove(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:18:00 GMT)

MotoGp – Caduta Valentino Rossi : il Dottore a terra nelle Fp4 ad Assen [VIDEO] : Caduta per Valentino Rossi nella quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp d’Olanda: il Dottore a terra sul circuito di Assen-- Manca pochissimo alle qualifiche del Gp d’Olanda: i piloti della MotoGp sono attualmente in pista per la quarta ed ultima sessione di prove libere sul circuito di Assen, sotto un insolito sole cocente. La Yamaha sembra aver ritrovato il sorriso sulla pista olandese, ma nelle Fp4 Valentino Rossi deve ...