VIDEO F1 | GP Austria 2018 | gli highlights di una gara memorabile Vettel sorpassa

Ritiro Hamilton/ VIDEO F1 : disastro Mercedes - dopo Bottas va ko anche il pilota britannico (GP Austria 2018) : Ritiro Hamilton nel GP Austria 2018, Video F1. disastro Mercedes: dopo Bottas va ko anche il pilota britannico. Problemi di potenza per la scuderia di Brackley. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Ritiro Bottas/ VIDEO F1 : problema al cambio per la Mercedes (Gp Austria 2018) : Ritiro Bottas nel Gp Austria 2018, Video F1. problema al cambio per la Mercedes del pilota finlandese. Delusione dopo la pole position di ieri: disappunto all'uscita dalla monoposto...(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Incidente Hulkenberg/ VIDEO F1 - fumo e fiamme dalla Renault del pilota tedesco (GP Austria 2018) : Incidente Hulkenberg, Video F1: fumo e fiamme dalla Renault del pilota tedesco nella gara del GP Austria 2018. Le ultime notizie: problemi alla power unit(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 15:50:00 GMT)

F1 - si spengono i semafori al Red Bull Ring : ecco la partenza del Gran Premio d’Austria [VIDEO] : Le due Mercedes di Bottas ed Hamilton scattano in prima fila, solo sesto invece Vettel dopo la penalizzazione: ecco la partenza del Gp d’Austria Prima pole position in questa stagione per Valtteri Bottas, che parte davanti a tutti sulla griglia di partenza del Gp d’Austria. Il compagno di squadra Hamilton scatterà accanto a lui, con Raikkonen e Verstappen alle calcagna per sfruttare al meglio ogni minimo errore. Partirà solo ...

Diretta/ Formula 1 Gp Austria 2018 F1 streaming VIDEO SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Austria 2018 Zeltweg: ordine d'arrivo, vincitore e podio della nona gara della stagione a Spielberg (oggi 1 luglio).(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:44:00 GMT)

VIDEO GP Austria 2018 - Sebastian Vettel ostruisce Sainz in qualifica : penalizzato di tre posizioni! Sesto in griglia di partenza : Sebastian Vettel è stato penalizzato per aver ostruito Carlos Sainz durante le Q2 delle qualifiche del GP di Austria 2018. Il pilota della Ferrari aveva conquistato la terza piazza in pista ma i commissari hanno deciso di retrocederlo in sesta posizione sulla griglia di partenza: domani il tedesco sarà chiamato a una rimonta importante. Di seguito il VIDEO con il controverso episodio che ha visto protagonisti Vettel e Sainz. BREAKING: ...

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 streaming VIDEO SKY qualifiche e FP3 live : Vettel striglia la Mercedes : DIRETTA Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Austria 2018 a Zeltweg: cronaca e tempi delle due sessioni in programma a Spielberg (oggi sabato 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:36:00 GMT)

DIRETTA/ Formula 1 Gp Austria 2018 - F1 streaming VIDEO SKY prove libere live : Ricciardo rinnova con Red Bull? : DIRETTA Formula 1, streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 del Gp Austria 2018 a Zeltweg: tempi e classifica , 29 giugno, .

F1 - Vanzini sicuro : 'Vettel punta alla rivincita in Austria' [VIDEO] : ... soprattutto dopo il pesante errore commesso alla prima curva del Gran Premio di domenica, e le caratteristiche della Ferrari potrebbero consentire al quatto volte Campione del Mondo di ricucire l'...

F1 – Dal pesante ko con Felipinho all’allenamento col nuovo personal trainer : Ricciardo prepara il Gp d’Austria in casa Massa [VIDEO] : Che spasso con Daniel Ricciardo e la famiglia Massa: Felipe e Felipinho aiutano l’australiano della Red Bull a prepararsi per il Gp d’Austria Dopo il quarto posto di domenica in Francia, Daniel Ricciardo si prepara per affrontare al meglio il prossimo appuntamento stagionale, il Gp d’Austria. Qualche giorno di relax e si torna subito in pista per un weekend di fuoco, durante il quale gli appassionati dei motori staranno sempre ...