VIDEO Clamoroso autogol di Ignashevich in Spagna-Russia ai Mondiali

Clamoroso a Wimbledon! Federer è su di giri e ‘urla’ la sua euforia : l’inserviente lo sgrida! [VIDEO] : Roger Federer non sta più nella pelle! Il campione svizzero non vede l’ora di iniziare Wimbledon e ‘urla’ tutta la sua euforia: un addetto alla manutenzione però lo bacchetta! Ci sono cose che non ti puoi permettere, anche se sei… Roger Federer. Una di queste è disturbare il silenzio dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, non importa quanto tu sia euforico. Chiederer al diretto interessato per avere ...

Argentina - clamoroso : Sampaoli chiede a Messi : “Metto Aguero?” -VIDEO- : Sampaoli chiede A Messi- Un video galeotto che starebbe evidenziando la forte confusione di Sampaoli e il grande potere decisionale di Lionel Messi. Alcune immagini evidenziano come il ct argentino, nel momento più complicato dell’Argentina, si rivolga a Messi chiedendo consigli. “Pongo el Kun?'”. “Metto Aguero?”: sembrerebbe essere quest la domanda posta da Sampaoli a […] L'articolo Argentina, clamoroso: ...

Mondiali Russia 2018 - clamoroso rigore negato all’Argentina : il VAR penalizza la Nigeria [VIDEO] : L’arbitro Cakir non assegna un rigore solare alla Nigeria, l’Argentina dunque resta in corsa per la qualificazione agli ottavi negato un secondo rigore alla Nigeria, l’arbitro Cakir non se la sente di assegnare un altro penalty agli africani tenendo in corsa la Seleccion in questo finale di partita. Il braccio del difensore sudamericano pare nettissimo, ma il direttore di gara turco non assegna la massima punizione per via di ...

Clamoroso Cristiano Ronaldo : rischia il rosso col Var e due giornate di squalifica… graziato! [VIDEO] : Cristiano Ronaldo molto ingenuo, il calciatore del Portogallo ha rischiato grosso in occasione della gomitata rifilata ad un avversario Clamoroso Cristiano Ronaldo. Il fenomeno del Portogallo ha rischiato davvero grossisimo. Una sbracciata evidente ai danni di un avversario iraniano, ha fatto sì che l’arbitro dell’incontro consultasse il Var per stabilire se espellere o meno CR7. Ebbene, la decisione è stata quella di graziare il ...

Mondiali Russia 2018 - rigore clamoroso negato alla Svezia : Germania favorita - al Var cosa fanno? [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, copiose polemiche per un calcio di rigore non assegnato in favore della Svezia contro la Germania Mondiali Russia 2018, rigore clamoroso negato alla Svezia. Il centravanti svedese Berg era indirizzato in porta, quando un treno in corsa chiamato Boateng, lo ha letteralmente investito. Spinto con le braccia, colpito con la gamba destra e la palla era lontana anni luce, ma nulla, il rigore non è stato assegnato. Capiamo forse ...

Cina - distrugge una Ferrari appena noleggiata : il VIDEO del clamoroso incidente : La protagonista dell’episodio è una donna cinese che aveva postato una foto della vettura su Facebook poco prima dell’incidente Aveva appena noleggiato una velocissima Ferrari 458 Italia dal valore di più di 200mila euro e, per celebrare l’evento, si era fatta un selfie al volante della Rossa aggiungendo un commento:” Per la prima volta guido una Ferrari ed è davvero bellissimo”. Purtroppo, pochi minuti dopo aver postato l’immagine del bolide, ...

Portogallo-Spagna - che papera di De Gea! Cristiano Ronaldo ringrazia e raddoppia : l'errore è clamoroso [VIDEO] : Il secondo gol di Cristiano Ronaldo porta in vantaggio il Portogallo sulla Spagna: l'errore di De Gea però è clamoroso Ancora Cristiano Ronaldo! Il raddoppio del Portogallo porta la firma del suo ...

Portogallo-Spagna - che papera di De Gea! Cristiano Ronaldo ringrazia e raddoppia : l’errore è clamoroso [VIDEO] : Il secondo gol di Cristiano Ronaldo porta in vantaggio il Portogallo sulla Spagna: l’errore di De Gea però è clamoroso Ancora Cristiano Ronaldo! Il raddoppio del Portogallo porta la firma del suo trascinatore. Dopo aver incassato il gol del pareggio di Diego Costa, il Portogallo è riuscito a portarsi in vantaggio prima dell’intervallo grazie alla doppietta di CR7. clamoroso però l’errore di De Gea che sul mancino ...

Una serata da… Lupi : Cosenza clamoroso - adesso la Serie B non è un sogno - 20.000 spettatori in delirio [VIDEO] : Si sono giocate le gare di ritorno della semifinale dei playoff di Serie C, Cosenza da sogno e che adesso punta alla promozione in Serie B. Il Cosenza ha battuto il Sudtirol nella semifinale dei playoff di Serie C in una partita letteralmente dominata in uno stadio San Vito – Marulla gremito da circa 20.000 spettatori: i “Lupi” calabresi volano così in finale per giocarsi la promozione in Serie B, dove i rossoblù mancano da quindici anni (ultima ...

Clamoroso : il portiere del Liverpool minacciato di morte VIDEO : Il ruolo del portiere è così, maledettamente altalenante. Un attimo prima realizzi una parata miracolosa, che sembra renderti il protagonista assoluto del match, e quello dopo commetti un incredibile errore, che ti etichetta come il principale artefice di una bruciante sconfitta. Loris Karius, estremo difensore del Liverpool [Video], lo sa bene. Le sue clamorose distrazioni, infatti, hanno consegnato la tanto ambita Champions League nelle mani ...

Clamoroso : Balotelli potrebbe diventare capitano della Nazionale VIDEO : Se la vita, molto spesso, risulta strana e inspiegabile, il calcio talvolta non è da meno [Video]. Il mondo del pallone è fatto così, un giorno sei ai margini di un progetto e quello dopo ti ritrovi ad essere considerato un elemento fondamentale della squadra. La storia di Mario Balotelli in Nazionale, per certi versi, è facilmente adattabile a quanto appena detto. Il giocatore, infatti, potrebbe presto dover ricoprire un ruolo molto ...

Verissimo - ultima puntata : ospite clamoroso VIDEO : L'estate è ormai alle porte e, come ogni anno, Verissimo si appresta a chiudere i battenti per ritornare con nuove puntate a settembre. Iniziato l'autunno scorso, a fine maggio va in onda l'ultima puntata. Anche quest'anno tante esclusive e tanti ospiti si sono susti di volta in volta nello studio di Silvia Toffanin. Cantanti, attori, conduttori. Poco spazio è stato dato alla fiction Il Segreto anche se, comunque, non sono mancati alcuni ospiti ...

GB - donna al volante vuole passare nonostante la maratona : il clamoroso episodio immortalato in un VIDEO : La donna avrebbe giustificato l’insano gesto con il fatto che stava facendo tardi a lavoro un episodio incredibile e ai limiti del surreale è accaduto nella cittadina portuale di Plymouth, nel Devon inglese, dove una donna al volante della sua automobile aveva deciso di attraversare un tratto di strada dove si stava svolgendo una maratona. Nel filmato si vede la donna scendere dalla vettura per spostare i coni che le impedivano il passaggio ...

Caressa e il paragone clamoroso : 'Cancelo? Non sono sicuro sia meglio di lui' VIDEO : L'Inter è riuscita a raggiungere la qualificazione in Champions League nell'ultima giornata di campionato battendo la Lazio 3-2 in un match che si è deciso nel giro di cinque minuti con il pareggio di Mauro Icardi su rigore al 78', l'espulsione di Lulic al 79' e la rete del definitivo 3-2 messa a segno da Matìas Vecino di testa su azione di calcio d'angolo all'81'. Una vittoria che potrebbe essere fondamentale [Video] anche per il futuro ...