huffingtonpost

: Così vicina così lontana. L’Italia vista dalla Astral - LucianaMatarese : Così vicina così lontana. L’Italia vista dalla Astral - CinziaSally : RT @HuffPostItalia: 'Vicini a Lampedusa, ma senza poter sbarcare. Barcellona ci accoglierà' - HuffPostItalia : 'Vicini a Lampedusa, ma senza poter sbarcare. Barcellona ci accoglierà' -

(Di domenica 1 luglio 2018) Così vicina, così lontana. Appare così l'Italia vista dalla Astral, la nave della Ong Proactiva che nei giorni scorsi ha imbarcato cinquantanove migranti in viaggio nel Mediterraneo su un barcone in difficoltà. Le cronache riportano le polemiche esplose nel Movimento Cinque Stelle tra Fico e Di Maio e le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Salvini che dal raduno della Lega a Pontida annuncia: "Oggi c'è una terza nave che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta una quinta e così via". Contro Lega e Movimento Cinque Stelle punta l'indice l'eurodeputata di "L'Altra Europa con Tsipras", Eleonora Forenza, a bordo insieme a tre colleghi spagnoli."Stamattina ci siamo svegliati di fronte a, vicina e lontana insieme - racconta Forenza - I porti italiani per sessanta persone salvate dal naufragio sono ...