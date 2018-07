Via D’Amelio uno dei più gravi depistaggi della storia

BORSELLINO - STRAGE Via D’Amelio : “PIÙ GRANDE DEPISTAGGIO DELLA STORIA”/ Scarantino e la testimonianza sospetta : STRAGE di via D’AMELIO: “Il più GRANDE DEPISTAGGIO DELLA STORIA”. Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo BORSELLINO. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 13:23:00 GMT)

La corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza sul depistaggio sulla strage di Via D’Amelio : Sabato la corte d’assise di Caltanissetta ha depositato 1.865 pagine di motivazioni per la sentenza del processo Borsellino quater, che si era concluso nell’aprile del 2017: quello sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, The post La corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio appeared first on Il Post.

Strage Via D’Amelio - giudici : “Inquirenti dietro depistaggio più grave della storia italiana” : Nelle motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater, i giudici indicano gli investigatori dell'epoca come mossi da "un proposito criminoso" per occultare la verità e crearne una di comodo. La Corte d'Assise di Caltanissetta sottolinea le anomalie nell’attività di indagine e ritiene ci sia "un collegamento tra il depistaggio e l’occultamento dell’agenda rossa di Paolo Borsellino"Continua a leggere

I giudici : «Via D’Amelio fu il più grande depistaggio della storia» : Lo scrivono, nelle motivazioni della sentenza del processo quater sulla strage costata la vita al giudice, i giudici di Caltanissetta. Il riferimento è ad Arnaldo La Barbera, funzionario di polizia che coordinò le indagini sull’attentato. «Collegamento tra il depistaggio e l’occultamento dell’agenda rossa»

Strage di Via D’Amelio : “Il più grande depistaggio della storia”/ Misteri e lacune dopo la morte di Borsellino : Strage di via d’Amelio: “Il più grande depistaggio della storia”. Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo Borsellino. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:11:00 GMT)

Strage di Via D’Amelio - la corte d’Assise : «Fu il più grave depistaggio della storia» : Le motivazioni della sentenza del processo Borsellino IV attestano «un proposito criminoso degli investigatori, che esercitarono in modo distorto i loro poteri»

Strage di Via D’Amelio - Corte d’assise : “Fu il più grave depistaggio della storia” : «Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana». Nero su bianco, per la prima volta, i giudici di Caltanissetta scrivono del clamoroso depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino. Nelle motivazioni della sentenza ...

Via D’Amelio - Salvatore Borsellino al pm Di Matteo : “Miei familiari ti accusano del depistaggio. Io ti chiedo scusa” : “Ti chiedo scusa se qualche mio familiare ti ha accusato di essere coinvolto nel depistaggio Scarantino“. Così Salvatore Borsellino al pm Nino Di Matteo, intervenuto a un’iniziativa pubblica alla Camera del Lavoro di Milano. “Sono sicuro che per quel depistaggio sono altri i magistrati che debbono essere portati a processo. Quindi ti chiedo scusa per le amarezze che ti hanno portato queste incaute affermazioni che sono ...

Borsellino - strage di Via d’Amelio/ Video - la figlia Fiammetta : “Processo portato avanti da disonesti" : Borsellino, strage di via d’Amelio Video, la figlia Fiammetta: “Processo portato avanti da disonesti". Le parole di denuncia all'evento festival “Una marina di libri” di Palermo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:32:00 GMT)