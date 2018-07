Via D'Amelio - fratello Borsellino : spero nel dialogo col nuovo governo - : Salvatore Borsellino, ospite a Sky TG24 dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza sull'attentato del 19 luglio 1992, parla di Di Maio e Giulia Sarti: "Vorrei fossero interlocutori". Sugli ...

Strage Via d'Amelio : tre poliziotti rinViati a giudizio per depistaggi : Strage via d'Amelio: tre poliziotti rinviati a giudizio per depistaggi La Procura di Caltanissetta, all'indomani delle motivazioni della sentenza sull'attentato al giudice Paolo Borsellino, ha chiesto il processo per il funzionario Mario Bo e per Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei Parole chiave: ...

Strage Via D’Amelio - chiesto il processo di tre poliziotti per il depistaggio : sono accusati di calunnia : La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla Strage di via D’Amelio. L’udienza preliminare non è stata ancora fissata. Il processo è stato chiesto per il funzionario Mario Bo, che è stato già indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto l’archiviazione, e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Per tutti l’accusa è di calunnia in ...

Via D’Amelio "uno dei più gravi depistaggi della storia" : Le indagini sulla strage di via D’Amelio subirono “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”. A mettere nero su bianco questa verità giudiziaria sono le motivazioni della...

La corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza sul depistaggio sulla strage di Via D’Amelio : Sabato la corte d’assise di Caltanissetta ha depositato 1.865 pagine di motivazioni per la sentenza del processo Borsellino quater, che si era concluso nell’aprile del 2017: quello sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, The post La corte d’assise di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio appeared first on Il Post.