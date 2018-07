Via D Amelio | fu un depistaggio di Stato ' I falsi pentiti e l agenda rossa | un solo

Via d’Amelio - Salvatore Borsellino al pm Di Matteo : “Miei familiari ti accusano del depistaggio. Io ti chiedo scusa” : “Ti chiedo scusa se qualche mio familiare ti ha accusato di essere coinvolto nel depistaggio Scarantino“. Così Salvatore Borsellino al pm Nino Di Matteo, intervenuto a un’iniziativa pubblica alla Camera del Lavoro di Milano. “Sono sicuro che per quel depistaggio sono altri i magistrati che debbono essere portati a processo. Quindi ti chiedo scusa per le amarezze che ti hanno portato queste incaute affermazioni che sono ...

Borsellino - strage di Via d’Amelio/ Video - la figlia Fiammetta : “Processo portato avanti da disonesti" : Borsellino, strage di via d’Amelio Video, la figlia Fiammetta: “Processo portato avanti da disonesti". Le parole di denuncia all'evento festival “Una marina di libri” di Palermo(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:32:00 GMT)

Strage di Via d’Amelio - Fiammetta Borsellino : “Disonestà da parte di chi doveva cercare la verità” : La definisce “disonestà” ed è quella dimostrata da parte degli investigatori che dovevano cercare la verità sulla Strage di via d’Amelio. E invece avallarono il più grosso depistaggio della storia recente. Fiammetta Borsellino torna a denunciare le anomalie delle indagini sugli autori dell’eccidio di suo padre Paolo, ucciso il 19 luglio del 1992. E lo fa dal palco del festival “Una marina di libri”, ...

Palermo - la figlia di Borsellino : indagini fatte male su Via D'Amelio : "Ho incontrato i Graviano nell'ambito di un percorso che avrei preferito fosse rimasto riservato e che certamente non puo' esaurirsi in poche ore, un percorso avviato con riservatezza e che non ...