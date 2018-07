Verstappen mette le ali in Austria | ma a godere è la Ferrari! Doppio ritiro Mercedes

F1 - Vettel mette a posto Verstappen : la replica all’insinuazione dell’olandese è sprezzante : Il pilota tedesco è venuto a sapere di quanto accaduto in conferenza stampa, ma ha tagliato corto per evitare di far scoppiare altre polemiche Le parole di Verstappen in conferenza stampa dopo il secondo posto ottenuto in Francia hanno fatto discutere, il pilota olandese ha provocato simultaneamente i giornalisti e Sebastian Vettel, consigliandogli di cambiare… stile di guida. Un’affermazione figlia di quanto accaduto in pista tra il ...

F1 - Verstappen si gode un meritato podio : “se continuiamo così - possiamo mettere in difficoltà Ferrari e Mercedes” : Max Verstappen ha analizzato il terzo posto ottenuto nel Gp del Canada, esprimendo la propria soddisfazione per essere tornato sul podio Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Photo4 / LaPresse Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica ...

F1 - Verstappen ne combina un’altra delle sue : sbatte contro le barriere e mette a rischio le qualifiche [VIDEO] : L’incidente di Verstappen nelle FP3 costringe gli uomini della Red Bull ad un lavoro extra per provare a riparare la monoposto in tempo per le qualifiche Max Verstappen continua a far parlare di sé per situazioni negative, facendo ancora una volta infuriare la Red Bull. In un week-end dove il team di Milton Keynes domina in lungo e in largo sulle stradine di Monaco, l’olandese decide di distruggere la propria monoposto proprio alla ...