: “Veronica Lario brilla per la sua assenza, mi piacerebbe sapere se la mia interpretazione le è piaciuta” - HuffPostItalia : “Veronica Lario brilla per la sua assenza, mi piacerebbe sapere se la mia interpretazione le è piaciuta” - mezza_parola : #news Nei panni di Veronica Lario, Elena Sofia Ricci a Taormina vince il Nastro d'argento di Giornale di Sicilia… - GDS_it : Nei panni di Veronica Lario, @ElenaSofiaRicci a #Taormina vince il #Nastrodargento -

(Di domenica 1 luglio 2018) Lo dirà il futuro se "Loro", il doppio film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, potrà essere considerato uno spartiacque nella sua carriera, perché nel frattempo, in realtà, una come Elena Sofia Ricci c'è sempre stata. La sua è stata una carriera costruita senza pregiudizi tra cinema, teatro, televisione e radio, "sempre guidata dalla voglia di sfuggire alle etichette". Ce lo ribadisce anche quando la incontriamo a Taormina, dove ieri sera, nella magica cornice del Teatro Antico, ha ricevuto un Nastro d'Argento per la Migliore Attrice Protagonista. "Non mi è mai piaciuto fare sempre le stesse cose e mi sono sempre divertita a mio modo nel crearmi percorsi ad ostacoli", spiega. "Loro è stata una di quelle sfide che piacciono a me, perché mi ha messo in difficoltà e in discussione. È stata una maniera per ...