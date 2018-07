Vele d’Epoca – A Napoli il trionfo di Kelpie e Sagittarius

Vele d’Epoca Napoli Classic 2018 – Domani al via la rassegna velica : Domani al via “Vele d’Epoca Napoli Classic 2018”. Iscritti, programma ed eventi della rassegna velica Al via Domani, giovedì 28 giugno, la 15esima edizione della manifestazione “Vele d’Epoca Napoli Classic 2018”, organizzata dal 2003 dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e da Sport Velico Marina Militare, con la collaborazione tecnica dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca. Fino a domenica 1 luglio le storiche imbarcazioni in legno, tutte con ...

Il fascino delle Vele d’Epoca nel Golfo di Napoli : La quindicesima edizione che vedrà le Vele d’Epoca nel Golfo di Napoli in mare dal 27 giugno al 1 luglio Nell’anno del 125esimo anniversario dalla fondazione del Circolo Savoia, si svolgerà la 15esima edizione della Regata “Vele d’Epoca Napoli Classic 2018?. La rassegna velica, organizzata dal 2003 dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e da Sport Velico Marina Militare, con il patrocinio e la collaborazione tecnica dell’Associazione Italiana ...

Vele d’Epoca e classiche : Serenity team Tiliaventum e Attica si aggiudicano il Trofeo Itas Porto Piccolo : Il Campionato dell’Adriatico AIVE è andato in scena con il suo primo appuntamento in cui hanno trionfato Serenity team Tiliaventum e Attica Il primo appuntamento del Campionato dell’Adriatico AIVE riservato alle Vele d’epoca e classiche, il Trofeo Itas Porto Piccolo, organizzato dal locale Yacht Club Porto Piccolo, si è svolto sabato e domenica 9-10 giugno, nell’incantevole scenario del campo di regata tra i Castelli di ...

Margaret e Ojalà II vincono la prima edizione di “Le Vele d’Epoca nel Golfo” [FOTO] : 1/8 ...

Vele d’Epoca nel Golfo – Margaret e Ojalà si aggiudicano la prima edizione : Margaret e Ojalà vincono la prima edizione di “Vele d’epoca nel Golfo” Il 10 giugno 2018 le imbarcazioni Ojalà II e Margaret si sono aggiudicate la vittoria rispettivamente nelle categorie Yachts Classici e Yachts d’epoca in occasione della prima edizione di “Le Vele d’epoca nel Golfo”, evento organizzato dall’AIVE e sponsorizzato per la prima volta dalla manifattura dell’alta orologeria francese Michel Herbelin – Chronos ...

Tornano le Vele d’Epoca d’Imperia con un 2018 pieno di novità : Le Vele d’Epoca d’Imperia scendono in mare per un appuntamento biennale Con il 2018, dal 5 al 9 settembre torna l’appuntamento biennale con le Vele d’Epoca di Imperia – Panerai Classic Yachts Challenge. Una quattro giorni particolarmente sentita dalla città e che porta nel ponente ligure una delle più belle flotte di imbarcazioni d’Epoca del mondo. In onore del proprio storico legame con il mare, Officine Panerai si impegna da anni ...

Vela – Aperte le iscrizioni a ”Le Vele d’Epoca nel Golfo” : A La Spezia dall’8 al 10 giugno in scena la prima edizione de ”Le Vele d’epoca”: ecco tutte le direttive per iscriversi Tutto pronto presso il borgo ligure delle Grazie, nel Golfo della Spezia, per la prima edizione di “Le Vele d’epoca nel Golfo”, in programma dall’8 al 10 giugno 2018. Le due regate previste, organizzate dall’Associazione Italiana Vele d’epoca, si svolgeranno tra Portovenere e il Golfo dei Poeti. Tra le ...

Vele d’Epoca – Concluso il raduno dei Venturieri : Si è Concluso il raduno di Vele d’epoca del trentennale dei Venturieri La città di Venezia ha fatto da sfondo al raduno di barche d’epoca Conclusosi domenica 27 maggio presso il “SANTELENA Marina in Venice” per celebrare i 30 anni dell’Associazione I Venturieri, fondata nel 1988 con lo scopo di diffondere la cultura della marineria velica. La flotta di imbarcazioni proveniva da tutto l’alto Adriatico e alcune hanno raggiunto Venezia ...