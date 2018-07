Vela – 40° Trofeo Danesi | la carica della 127 a Gargnano-Lago di Garda

Vela – 40° Trofeo Antonio Danesi : più di 100 ragazzi in gara : La carica dei 101 al 40° Trofeo Antonio Danesi a Gargnano sul Garda Saranno più di 100 i ragazzi che saranno in gara nel prossimo week end al 40° Trofeo Antonio Danesi. Gli Optimist delle scuole veliche di tutto il Garda arriveranno lungo la riva lombarda per un’ importante selezione zonale per la qualificazione ai Campionati Internazionali. Il Danesi aprirà così gli appuntamenti dell’estate 2018 del Circolo Vela Gargnano, ...