Vans Go Skateboarding Day 2018 | che spettacolo a Milano! GALLERY

sportfair

(Di domenica 1 luglio 2018)GoDay: lo skateboard a Milano anche quest’anno Il GoDay è una ricorrenza ormai consolidata, ideata nel 2004 e nata con lo scopo di contribuire a rendere lo skateboard più accessibile attraverso vari eventi organizzati nelle principali città del mondo ed anche quest’anno, come sempre il 21 Giugno, Milano ha celebrato degnamente la giornata. L’evento ha visto la partecipazione di più di 400 skaters provenienti da tutta Italia che, riunitisi nello storico spot della Stazione Centrale, si sono diretti skateando in massa nel traffico delle strade milanesi, verso lo storico skatepark del Parco Lambro. Lungo il percorso, tra lo stupore divertito di automobilisti e pedoni, non sono mancate tappe intermedie con session improvvisate su muretti della metropolitana e contest di Highest Ollie. A chiudere la giornata, presso il Birrificio Lambrate, ...