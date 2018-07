: #Usa, 9 accoltellati: 6 bambini, 4 gravi - CyberNewsH24 : #Usa, 9 accoltellati: 6 bambini, 4 gravi - TelevideoRai101 : Usa, 9 accoltellati: 6 bambini, 4 gravi - LaPresse_news : Usa, 30enne irrompe in residenza: 9 accoltellati, fra loro rifugiati -

Sei, dai 3 ai 12 anni, e tre adulti sono stati accoltellate da un uomo di 30 anni in una residenza di case in affitto a basso costo negli Stati Uniti dove vivono numerosi rifugiati siriani,iracheni ed etiopi. Quattro sono in pericolo di vita. E' successo a Boise, capitale dell'Idaho. L'uomo è stato arrestato. Abita nello stesso complesso: gli era poi stato chiesto di andare via. Lui non è un rifugiato. Aveva preso di mira la festa di compleanno di una bimba di tre anni, tra le persone accoltellate.(Di domenica 1 luglio 2018)