Uruguay-Portogallo live Mondiali 2018 in diretta tv e streaming

Tv : ascolti - Uruguay-Portogallo domina il prime time : I Mondiali di Calcio in corso in Russia sono stati i grandi protagonisti degli ascolti di sabato: ‘Uruguay-Portogallo‘ domina la prima serata con 7 milioni 632mila spettatori e share del 42,9% per Canale 5. Segue Rai1 con il film ‘Un’estate in Provenza’ che ha raccolto il 13,2% di share pari a 2 milioni 186mila spettatori. Bene ‘Ulisse il piacere della scoperta’ in onda su Rai3 che ha interessato 1 ...

Ascolti TV | Sabato 30 giugno 2018. Uruguay-Portogallo tocca il 42.9% - Balalaika 17%. Un’Estate in Provenza 13.2%. Nel pomeriggio Francia-Argentina 47.4% : Balalaika Su Rai1 Un’Estate in Provenza ha conquistato 2.186.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 la partita Uruguay-Portogallo ha raccolto davanti al video 7.632.000 spettatori pari al 42.9% di share (il pre e il post partita hanno raccolto complessivamente 4.248.000 spettatori con il 26.9%). A seguire Balalaika segna 2.174.000 spettatori con il 17%. Su Rai2 Lei è la mia follia ha interessato 1.074.000 spettatori pari al 6% ...

Stelle cadenti in Russia : Uruguay-Portogallo 2-1 - Cavani fa fuori Ronaldo : Addio Messi, addio Cristiano Ronaldo: il mondiale perde due Stelle ma ne trova altrettante. Mbappè e Cavani trascinano Francia e Uruguay ai quarti con due doppiette.

Ascolti tv ieri - Un’estate in Provenza vs Uruguay – Portogallo | Dati Auditel 30 giugno 2018 : Ascolti tv ieri, 30 giugno Cosa dicono i Dati degli Ascolti tv di ieri, 30 giugno 2018? Quanti telespettatori hanno seguito la disfatta del Portogallo di Cristiano Ronaldo e l’uscita, della Nazionale, dagli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018? Quanti, invece, si sono sintonizzati su Rai 1 per vedere il film intitolato Un’estate in Provenza o sulle altre Reti per seguire le diverse trasmissioni in onda? Dopo un periodo di ...

VIDEO/ Uruguay Portogallo (2-1) : Cavani man of the match. Highlights e gol partita (Mondiali 2018 - ottavi) : VIDEO Uruguay Portogallo (2-1): Highlights e gol della partita dei Mondiali 2018, valida per gli ottavi. Le immagini salienti della grande sfida di Sochi(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:30:00 GMT)

La prima volta di Uruguay-Portogallo alla Coppa del mondo : La seconda sfida degli ottavi di finale [VIDEO] fra Uruguay e Portogallo, in programma stasera, alle ore 20, allo stadio Olimpico Fišt di Soci, è una novita' assoluta ai Mondiali. La prima volta, insomma, in un contesto così prestigioso. Tre i confronti, invece, in altri ambiti. Il precedente più vicino risale al mese di luglio del 1972, risultato finale 1-1, nel leggendario Maracanã di Rio de Janeiro. Portogallo imbattuto, comunque, negli altri ...

Mondiali : doppietta di Cavani - l'Uruguay batte il Portogallo e va ai quarti : L'Uruguay si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali superando il Portogallo 2-1 grazie a una doppietta di Cavani. A Sochi la Celeste è passata in vantaggio al settimo minuto con Cavani, bravo a infilare di testa un cross molto teso di Suarez. Nella ripresa il Portogallo pareggia al 55mo, con Pepe che batte Muslera di testa su corner. Al 62mo, però Cavani segna ancora con un bellissimo diagonale al ...

Mondiali 2018 - l'Uruguay batte 2-1 il Portogallo : ai quarti contro la Francia : l'Uruguay di Oscar Washington Tabarez vince per 2-1 contro il Portogallo di Fernando Santos e vola così ai quarti di finale del Mondiale in Russia. I gol della vittoria portano la firma del Matador ...

