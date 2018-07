La Spagna è fuori dai Mondiali di Russia 2018 - Sergio Ramos quasi commosso rivela : “è Uno dei momenti più duri” : Sergio Ramos commenta la sconfitta della Spagna ai Mondiali di Russia 2018, le parole del difensore dopo la delusione iridata La Spagna esce dai Mondiali di Russia 2018 per mano della nazionale di casa. I 90 minuti regolamentari del match si concludono con un pareggio e per questo sono necessari prima i supplementari e poi i rigori per stabilire quale delle due squadre si meriti i quarti di finale della competizione iridata. Ai penalty è ...

“Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana” : “Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”. Le parole vergate dal presidente Antonio Balsamo e dal giudice a latere Janos Barlotti, con oltre milleottocento pagine e dodici capitoli, non lasciano spazio a confusione e mettono un punto fermo rispetto al percorso di verità sulla strage di Via D’Amelio, in cui morirono trucidati il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, ...

Firenze - coppia di anziani uccisa in casa : ricercato dai carabinieri Uno dei figli : Un uomo e un donna di 69 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Impruneta (Firenze). Su entrambi corpi sono stati rilevati segni di arma da punta e da taglio. L’ipotesi è che la coppia sia stata uccisa da uno dei figli dell’uomo che avrebbe problemi psichici. A fare la scoperta è stato un altro figlio dell’uomo che, non ricevendo risposte, è andato a casa del padre, trovandolo morto così come la donna che conviveva con ...

Mercato NBA - Steve Kerr rinnova con gli Warriors e diventa Uno dei coach più ricchi della Lega : Non si conoscono ancora le cifre nel dettaglio, ma la conferma da parte di Adrian Wojnarowski basta e avanza per rendere una notizia il rinnovo di Steve Kerr con i Golden State Warriors. Non che si ...

Le crisi crisi bancarie : Uno strumento dei capitalisti per derubarsi a vicenda - di Max Zanoni - : La Francia però, invece di ringraziare il servile alleato , il governo Renzi, , offende le sue istituzioni come la recente cronaca ha potuto sottolineare. Forse per le ridotte dimensioni delle banche ...

Milano. Il 7 e 8 luglio radUno regionale dei giovani Unitalsi : L’associazione Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati e Lourdes e santuari internazionali), con il patrocinio del Municipio 5 di Milano,

Balalaika - si cambia : va via Uno dei pezzi forti della trasmissione : Rivoluzione in casa Balalaika Il “purché se ne parli” non sembra funzionare bene per Balalaika. Il programma condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, che sta accompagnando i...

Ci sarà Uno sciopero dei voli il prossimo 20 luglio : voli a rischio il prossimo 20 luglio per uno sciopero di 24 ore dei controllori di volo. Le 13 sigle sindacali degli uomini radar hanno aderito in massa e ci saranno quindi notevoli disagi per chi ...