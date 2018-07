: Migranti: Unhcr Libia denuncia nuovo naufragio. un barcone si è rovesciato davanti a Zuara, 63 persone sono dispers… - TgLa7 : Migranti: Unhcr Libia denuncia nuovo naufragio. un barcone si è rovesciato davanti a Zuara, 63 persone sono dispers… - SkyTG24 : #UltimOra #Migranti, Unhcr: nuovo naufragio in Libia, 63 dispersi #canale50 - SkyTG24 : #migranti, Unhcr: nuovo naufragio in Libia: 63 dispersi -

L'denuncia un'altra tragedia del mare: 63 persone risultano disperse dopo che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto. Altre 41 sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera a largo di Zwara, riferisce l'agenzia Onu sul suo profilo Twitter. Nell'ultima settimana,dal 21 al 28 giugno,sono stati riportati in2.425 migranti intercettati in mare. In un giorno quasi mille persone, l'allarme dell'agenzia Onu che parla di un "drammatico aumento" di persone riportate a. nel Paese africano.(Di domenica 1 luglio 2018)