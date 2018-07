Unesco dice sì - Ivrea tra i siti mondiali : Roma, 1 lug. (AdnKronos) – La 42esima sessione del Comitato #WorldHeritage dell’Unesco, in corso in Bahrain fino al 4 luglio, ha ammesso nell’elenco dei siti mondiali Unesco la città di Ivrea. Lo ha annunciato la stessa Unesco in un tweet sul suo account ufficiale, dove si legge: “Appena iscritto come @Unesco #WorldHeritage Site: Ivrea, città industriale del 20 ° secolo, # Italia. Complimenti!”.“Ivrea, la ...