Uncharted | l' autrice della serie avrebbe diverse idee per continuare le avventure di

(Di domenica 1 luglio 2018) Amy Hennig è l'die in occasione di un'intervista al Gamelab di Barcellona ha parlatosua carriera e, naturalmente, anche di Unacharted riporta VG247.La Henning sembra proprio non aver esaurito ispirazione ed, essa ha infatti dichiarato di avere diversi modi in mente perledi Nathan Drake."Ho lavorato su4 per due anni, occupandomi dei fondamentistoria. L'utopia pirata è venuta fuori dalle mie ricerche, quindi sento ancora un forte senso di appartenenza al progetto, anche se non sono riuscita a finirlo."Read more…