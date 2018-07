Una vittoria importante per i pacchetti di sigarette senza loghi

Vittoria - maltrattamenti in Una casa di riposo : anziana lasciata a terra per ore : Le forze dell'ordine italiane hanno scoperto un'altra casa di cura lager. Stavolta siamo a Vittoria, centro in provincia di Ragusa. Il proprietario della struttura, 40 anni, invece di assumere altro personale, lasciava gli anziani soli a se stessi per molte ore al giorno. La vicenda è balzata agli onori delle cronache [VIDEO] per un incidente capitato a una donna che soggiornava nella struttura siciliana. La signora si era alzata per andare in ...

Mondiali Russia 2018 - Una vittoria da… infarto : il gol di Yerri Mina fatale per due tifosi colombiani : La vittoria della Colombia contro il Senegal ha causato la morte di due tifosi dei ‘Cafeteros’ per arresto cardiaco, inutili i soccorsi per entrambi Ancora morte tra i tifosi della Colombia, ma questa volta nulla a che vedere con risse o accoltellamenti. A causare il decesso di due fan colombiani è stato un arresto cardiaco dovuto al successo degli uomini di Pekerman sul Senegal, valso l’accesso agli ottavi di finale dei ...

LIVE Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : tedeschi all’attacco per Una vittoria a suon di gol : CLICCA QUI PER IL LIVE DI COREA DEL SUD-GERMANIA Con ancora nella mente l’incredibile rimonta realizzata ai danni della Svezia, la Germania è pronta per l’ultimo impegno del Girone F, contro la Corea del Sud, per blindare una qualificazione agli ottavi di finale che, al momento, non è ancora sicura. A Kazan, la nazionale del CT Loew vuole reagire dopo le tante difficoltà di questo primo scorcio di Mondiale e cerca una vittoria ...

Sul "travel ban" la Corte Suprema regala Una gran vittoria a Trump : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che il contestato “travel ban” imposto dall’Amministrazione rispetta la legge e il dettato costituzionale, decisione che rovescia diverse sentenze emesse a livello federale e che manda in sollucchero Donald Trump, che ha tempestivamente twittato la su

La vittoria di Erdogan conferma Una società spaccata in due : La corsa delle "democrature" o "democrazie illiberali" in Europa continua. Nonostante la opposizione in Turchia abbia saputo mettere insieme un poderoso gruppo di politici esperti e capaci di attirare attenzione e consenso, alla fine il Sultano ha vinto di nuovo.Recep Tayyip Erdogan si riconferma sia capo dello Stato che capo del governo con il 52,5% dei voti, dopo un'altra campagna elettorale tutt'altro che "fair". Il suo partito, l'AKP, ha ...

La vittoria dei due candidati a Roma - Una base da cui ripartire per l'opposizione : Amedeo Ciaccheri e ora Giovanni Caudo hanno vinto. Hanno vinto una sfida che si è consumata in salita, sotto il vento avverso di un paese che rinuncia all'umanità, che si arrende a sentimenti cinici. Nel resto del Paese la destra sfonda nelle regioni che si definivano rosse, a Roma avviene qualcosa di radicalmente diverso.Già il 28 aprile era accaduto un fatto di popolo, un fatto che ha portato quasi seimila persone a ...

L’Arabia Saudita conclude i suoi Mondiali di Russia 2018 con Una vittoria contro l’Egitto : le IMMAGINI più belle del match : L’Arabia Saudita conclude la sua avventura ai Mondiali di Russia 2018 con una vittoria sull’Egitto Si concludono con una vittoria i Mondiali di Russia 2018 della Arabia Saudita. Il match valido per il terzo turno della fase a gironi tra la squadra di Salah e quella di Al-Sahlawi è termina con il risultato di 2-1. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo L’Arabia Saudita conclude i suoi Mondiali di Russia 2018 con una ...

Imola - rubata la bici della neosindaca cinquestelle Sangiorgi mentre festeggia la vittoria alle ComUnali : Niente auto blu - ci mancherebbe - ma adesso nemmeno la bicicletta. Arrivata in piazza a Imola per festeggiare la propria elezione a sindaco, Manuela Sangiorgi, del Movimento 5 Stelle, è dovuta ...

Amministrative : Zaia - risultato magnifico - Una grande vittoria : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - "magnifico. Una grande vittoria, un segnale importante: i cittadini premiano un progetto politico e di governo. I cittadini premiano chi promette di fare delle cose e poi lavora per mantenere queste promesse". Così, il presidente del Veneto, Luca Zaia commenta il risul

"Una vittoria per gli oppressi del mondo". Erdogan vince - ma il suo partito perde 7 punti : A vincere non sono stati solo i cittadini della Turchia ma anche gli "oppressi del mondo". Questo il primo commento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, uscito nuovamente vincitore – anche se non con il margine che sperava – dalle urne, che lo confermano così presidente con poteri accresciuti in conseguenza di una riforma costituzionale approvata lo scorso anno."I vincitori delle elezioni del 24 giugno sono la Turchia, ...

