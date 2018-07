Una anteprima | de ' La Vita in Diretta Estate'

ANTEPRIMA/ Temptation Island : la De Biasi e Carinola - Una coppia siciliana nel cast : Dopo Ida Platano e Riccardo Guarnieri e Lara Rosie Zorzetto e Michael Di Giorgio, è arrivata la terza coppia che prenderà parte alla nuova edizione di Temptation Island. Si tratta di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. I due vengono dalla Sicilia e, come hanno precisato nel filmato di presentazione, partecipano al reality per mettere alla prova la loro relazione dopo tanti anni di fidanzamento. In particolare, Valentina vuole capire se ne vale ...

The Magicians - su Timvision la terza stagione della serie con Una new entry nel cast. La clip in anteprima : The Magicians, la serie fantasy di Syfy ispirata all’omonimo romanzo di Lev Grossman (in italiano pubblicato col titolo Il Mago), ideata da Sera Gamble (Supernatural) e John McNamara (Aquarius), torna con la sua terza stagione in anteprima esclusiva su Timvision da venerdì 15 giugno, dopo il successo riscosso negli Usa. The Magicians racconta la vita di un gruppo di studenti del Brakebills College for Magical Pedagogy, un’istituzione segreta, ...

Musica : il canto di Noemi alla lUna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Parte martedì prossimo, da Milano, ‘La luna tour’, il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia durante tutta l’estate. Undici date in tutto, includendo la data zero di oggi nella cittadina toscana di Cascina, per un ...

Tito e gli alieni - Una nuova anteprima di #spaziocinema : Il 4 giugno 2018, alle ore 21.00, sarà proiettato in anteprima presso l’Auditorium dell’ASI il nuovo film “Tito e gli alieni” e vedrà la partecipazione di membri del cast e della produzione. Il film, diretto da Paola Randi, parla di un Professore (interpretato da Valerio Mastandrea) che da quando ha perso la moglie, vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada accanto all’Area 51. Dovrebbe lavorare ad un progetto segreto per il governo ...

The Big Bang Theory 11 : Una foto in anteprima del grande evento nel finale di stagione : In Italia, la programmazione della stagione 11 di The Big Bang Theory prosegue in streaming su Infinity ogni mercoledì e, con un ritardo di pochi episodi, su Premium Joi ogni martedì alle ore 21:20. ...

Antonella Clerici NON lascia La Prova del cuoco. E non è Una fake news (Anteprima Blogo) : Avete letto bene, Antonella Clerici non lascia La Prova del cuoco. No, non è una fake news. C'è una spiegazione. È vero che dopo 18 anni non sarà più la conduttrice del cooking show mattutino di Rai1, ma il suo futuro professionale, tra un prime time e un altro, sarà ancora legato al programma. Infatti, stando a quanto apprende TvBlog, la Clerici vestirà il ruolo di consulente della nuova edizione de La Prova del cuoco. Lo farà in quanto ...