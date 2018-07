Un anno da Modena Park | il video di Vasco Rossi celebra l’amore sopra la paura

TERREMOTO OGGI A MODENA/ INGV ultime scosse : forte sisma M 3.6 epicentro a Pievepelago - nessun danno o feriti : TERREMOTO OGGI a MODENA, Emilia Romagna: ultime scosse INGV, sisma M 3.6 a Pievelago. No danni e feriti: sciame sismico a Pieve Torina, Macerata. Tutte le ultime notizie in tempo reale(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Pallavolo – Il cannoniere polacco Bartosz Bednorz è un giocatore del Modena Volley : Il cannoniere polacco Bartosz Bednorz è gialloblù, le sue prime parole: “non ho mai avuto dubbi, Modena è il sogno di qualsiasi giocatore” Bartosz Bednorz è un nuovo giocatore di Modena Volley. Lo schiacciatore polacco ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Bednorz, titolare della nazionale polacca, è stato uno dei grandi protagonisti nello Skra Belchatow che ha vinto lo ...

Raccolta fondi per il cinema Modena - al via Mulinaccio Estate Dal 7 giugno fino al 23 luglio - ogni giovedì - la villa ospiterà spettacoli musicali - teatrali - sfilate di moda. I fondi raccolti dalle cene in programma saranno destinati a finanziare il : 'I posti a disposizione - continua Bosi - sono circa 350 , le sedie sono spostabili, infatti oltre ad ospitare spettacoli musicali, teatrali e saggi di danza, pensiamo anche a serate danzanti o di ...

Modena - il pallavolista Earvin Ngapeth patteggia un anno : investì tre pedoni e non prestò soccorso : Aveva investito tre pedoni e si era allontanato senza prestare soccorso ai feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Per questo il pallavolista francese Earvin Ngapeth, all’epoca tesserato con l’Azimut Modena e ora in forza allo Zenit Kazan, ha patteggiato un anno di pena. I fatti risalgono al novembre 2015. Dopo una trasferta di Champions League e prima del volo per la Francia che la società gli aveva concesso (contestualmente al ...

Modena - vive in casa per un anno. "Ero schiava del gioco online" : Lavoro come barista e, la sera, studio per diplomarmi in economia aziendale». Sei stata a lungo dipendente dal gioco... «Per un anno; arco di tempo in cui non mi sono mai o quasi staccata dal ...