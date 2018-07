Un afghano a San Siro | cinghiate alla moglie che non gli obbedisce

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di aver preso ala. L'uomo, undi 30 anni con permesso di soggiorno, ha infierito più volte sullacolpevole di non volersi sottomettere al matrimonio combinato. A dare l'rme alle 10 di venerdì, è stato un dipendente della società del gas che stava instndo i contatori nel palazzo della coppia quando ha sentito il pianto della bambina e le urla di aiuto della ragazza provenire dall'abitazione. La 22enne, che in quel momento era sola in casa, ha chiesto all'uomo di chiamare i soccorsi: sulle braccia aveva segni evidenti dei colpi di cintura. Secondo le prime ricostruzioni la donna avrebbe subito in passato anche una coltellata da parte del marito violento.Matrimoni combinati,alle donne che non si piegano, elementi di una scena apparentemente lontana dcivile Milano, ma sempre più normali in ...