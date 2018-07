Un accordo con l' Italia non era possibile

Svezia - entra in vigore la nuova legge sul consenso sessuale : senza accordo esplicito è stupro : E' entrata in vigore in Svezia la n uova legge sul consenso sessuale , che considera come stupro qualsiasi atto sessuale senza un accordo esplicito, anche in assenza di minacce o violenze. La norma ...

Polonia smentisce accordo con Berlino su migranti : 'Non c'è un nuovo accordo sull'accoglienza dei richiedenti asilo da altri paesi dell'Unione europea, la Polonia ha una politica di asilo …

Alitalia - accordo codeshare con Avianca Brasil : Teleborsa, - Stretto accordo di codeshare tra Alitalia e Avianca Brasil con cui la compagnia italiana applicherà dal 3 luglio il proprio codice di volo "AZ" ai collegamenti della aerolinea sud ...

Ue - Macron : “Ritroviamo unità ed efficacia”/ “accordo su migranti è un segnale” - ma è tensione con l'Italia : Ue, Macron: “Ritroviamo unità ed efficacia. Accordo su migranti è un segnale”. Ma è tensione tra la Francia e l'Italia proprio sull'intesa raggiunta nel Consiglio europeo a Bruxelles(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:01:00 GMT)

Merkel : sui migranti accordo con 16 Stati. Ma da Est la smentiscono : Proprio ieri ad Augusta si è tenuto il congresso federale di Alternative für Deutschland , la formazione di ultradestra diventata alle elezioni del 2017 terza forza politica al Bundestag. Davanti ...

Livorno - accordo su braccialetti elettronici “Esclusa qualsiasi forma di controllo” Esultano i sindacati - Nogarin li smorza : accordo a Livorno sui braccialetti della discordia. I sindacati li avevano bollati come un odioso strumento di controllo dei lavoratori sul “modello Amazon”, parlando anche di “misure inaccettabili” che ledono la loro “dignità”. Dopo due mesi e un mare di polemiche hanno però accettato il loro utilizzo al polso degli spazzini livornesi con un accordo siglato ai primi di giugno che il fattoquotidiano.it pubblica in esclusiva (scarica copia del ...

Migranti - Fico : non chiuderei i porti. Merkel - accordo con 16 Paesi sui respingimenti rapidi : «Io i porti non li chiuderei». Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, ha un’idea ben diversa da quella di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». ...

Augusto Minzolini : 'accordo sugli immigrati - l'entusiasmo di Conte è fuori luogo - prende in giro se stesso o gli altri' : C'è poco da esultare per l'Accordo raggiunto in Europa sull'immigrazione, scrive Augusto Minzolini . Dopo 13 ore di Consiglio il premier Giuseppe Conte si era detto molto soddisfatto: 'Ne esce un'...

