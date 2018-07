Uma Thurman in passerella per Miu Miu

vanityfair

(Di domenica 1 luglio 2018) Uma, nessuna e centomila. Scomodando Pirandello, potrebbe essere questo il titolo che meglio descriverebbe la sfilata della collezione Resort 2019 di Miu Miu, chiusa da una stratosferica Umache ha sfilato income se fosse su un red carpet, sorridendo e giocando con il pubblico e praticamente oscurando le colleghe celebs e le modelle andate in scena prima di lei. LEGGI ANCHETutte le foto della sfilata Miu Miu Resort 2019 Non per volontà, ma per attitude: l’attrice, che indossava un trenchcoat in stile racing giallo e nero che un po’ ci ha ricordato i tempi di Kill Bill, occhiali gialli e, nascosto sotto, un abito bicolore verde e animalier, ha catturato l’attenzione semplicemente non comportandosi come una modella tradizionale, cioè interagendo con le prime file e con i fotografi come se quello fosse il set di un film invece che la venue di una sfilata. E dunque ...