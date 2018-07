TV | Rai5 | “Museo Italia” | il Belpaese è un “museo diffuso”

meteoweb.eu

(Di domenica 1 luglio 2018) La specificità dell’Italia non è nella quantità di opere artistiche presenti sul territorio. Quello che ci rende unici e invidiati nel mondo è che qui – come dice lo storico dell’arte Antonio Paolucci – “il museo esce dai suoi confini, si moltiplica, occupa ogni angolo della città, sta all’ombra di ogni campanile”. Ilinsomma è un. Lo spiega il nuovo appuntamento con la serie, in onda lunedì 2 luglio alle 19.25 su. Nella puntata, il professor Paolucci è ad Empoli per visitare un museo che, come migliaia di altri in Italia, rappresenta i valori civili, religiosi e patriottici di una comunità: il Museo della Collegiata di Sant’Andrea, che ospita opere di artisti toscani del XV e del XVI secolo, dal fonte battesimale di Bernardo Rossellino al Compianto di Masolino, dai rilievi di Mino da Fiesole alla Annunciazione di Francesco ...