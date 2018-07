TV | Rai3 | “Ogni cosa è illuminata” | le “emergenze” il filo rosso della quarta e ultima

meteoweb.eu

(Di domenica 1 luglio 2018) KILIMANGIARO presenta, il programma in prima serata di Rai 3 condotto da Camila Raznovich. Domenica alle 20.45 ancora un appuntamento speciale per raccontare storie da tutto il mondo, un percorso costruito da immagini straordinarie e “illuminato” dalle parole dei protagonisti. Un vero e proprio viaggio che lega in maniera sorprendente e inaspettata gli ospiti di ogni puntata: uomini e donne con storie, professioni, obiettivi e attitudini diverse ma legati da qualche li avvicina e li unisce. Il “puntata saranno le. In studio con Camila Raznovich il fondatore di Emergency Gino Strada, Mario Tozzi, il comico Saverio Raimondo, l’attore Paolo Calabresi, il giornalista e blogger Gabriele Del Grande, Serena Maso, responsabile delle campagne mare di Greenpeace. In studio ci saranno anche i navigatori Vittorio e ...