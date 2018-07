TV | Rai3 | a “Passato e Presente” Ernest Hemingway | tra i più importanti scrittori del

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” le donne della Costituente : Alla fine della seconda guerra mondiale, le italiane – in particolar modo quelle che hanno lottato nella Resistenza – chiedono di poter partecipare attivamente alla rinascita politica della nazione. Ottengono così il diritto di farsi eleggere, al pari degli uomini. Nel 1946, 21 donne vengono elette nell’Assemblea Costituente e tra loro anche quattro deputate che entrano a far parte alla Commissione dei 75, incaricata di redigere la nuova ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” Lutero - le tesi e lo scisma : Il 31 ottobre del 1517 a Wittemberg, in Sassonia, il frate agostiniano Martin Lutero pubblica le sue 95 tesi , con le quali si oppone alla prassi delle indulgenze, al potere del papa sulle anime del purgatorio e alla venalità della curia romana. È l’atto iniziale della riforma protestante. Un passo epocale che il professor Alberto Melloni rilegge con Paolo Mieli a “Passato e Presente” , in onda lunedì 11 giugno alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” Dunkerque e l’operazione Dynamo : Nel maggio del 1940 l’esercito anglo-francese è in difficoltà. I nazisti con un attacco improvviso hanno invaso l’Olanda e il Belgio e marciano spediti verso Parigi. Migliaia di soldati inglesi e francesi si trovano chiusi in un angolo a Dunkerque , città portuale francese sulla Manica. Davanti hanno i nazisti, alle spalle il mare. Churchill, nuovo primo ministro inglese, ordina la ritirata. Inizia così l’operazione Dynamo , raccontata dal ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” Gino Bartali - giusto tra le nazioni : Tra il 1934 e il 1954, Gino Bartali è per tutti l’asso del ciclismo italiano. Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale Ginettaccio, come è anche chiamato, compie un altro tipo di impresa: salva 800 ebrei dalle deportazioni nazifasciste. Una storia che il professor Stefano Pivato rilegge con Paolo Mieli a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 28 maggio alle 13.15 su Rai3 e in replica alle 20.30 su Rai Storia. La ...