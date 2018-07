TV | Rai2 | torna lo storico appuntamento con il Palio di Siena

MacGyve/ Anticipazioni : torna stasera su Rai2 con la seconda puntata (21 giugno) : MacGyver, le Anticipazioni e le informazioni utili della seconda stagione che ha preso il via la scorsa settimana: torna stasera su Rai2 con la seconda puntata (21 giugno 2018).(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 10:31:00 GMT)

Squadra Speciale Cobra 11 torna su Rai2 con dieci nuovi episodi : anticipazioni 11 giugno : Le serate crime e procedurali di Rai2 iniziano a prendere vita con Squadra Speciale Cobra 11 in attesa della seconda stagione di MacGyver in onda dal 14 giugno prossimo, in prima serata. dieci nuovi episodi per la serie tv tedesca che riporta sul piccolo schermo la Polizia autostradale criminela, la Kripo Autobahn a 20 anni dalla messa in onda del primo episodio. A partire da oggi, 11 giugno, Squadra Speciale Cobra 11 andrà in onda con i ...

Torna Blue Bloods 7 su Rai2 con nuovi episodi per i Reagan - anticipazioni 26 maggio e programmazione : L'atteso ritorno di Blue Bloods 7 su Rai2 arriva a quasi un anno di distanza dalla messa in onda italiana. L'ultimo appuntamento con il procedural è avvenuto la scorsa estate, lasciando i fan orfani delle vicende poliziesche della famiglia di Frank Reagan. L'orario non cambia: la seconda serata di Rai2 offrirà al pubblico una prima visione con il police procedural, ma l'appuntamento settimanale raddoppia. Si riparte quindi dall'episodio 7x17 ...

Hawaii Five-0 8 su Rai2 - anticipazioni ultimi episodi del 24 maggio prima della pausa : quando torna la serie? : Ultimo appuntamento (almeno per ora) con la squadra di Hawaii Five-0 8 su Rai2. Infatti, a quanto si legge sulla Guida TV di RaiPlay, la prossima settimana non vi è traccia della serie nella programmazione. Il procedural targato CBS quindi si ferma con il terzo e quarto episodio dell'ottava stagione, per poi riprendere, si spera, in piena estate, se non in autunno. Si intitola “Lezioni di pianoforte” l'episodio 8x03 di Hawaii Five-0 8, in cui ...

Fan Caraoke con Lorella Cuccarini torna il 31 maggio su Rai2 (Anteprima Blogo) : Il fatto tutti quanti lo sappiamo. Torniamo indietro di qualche giorno, precisamente a giovedì 10 maggio quando sulla seconda rete della Rai è andata in onda, in diretta, la finale di The Voice. Come sappiamo e come è ormai -purtroppo- quasi una norma, i talent show in diretta e a maggior ragione una finale, "sforano" come si dice in gergo televisivo, cioè vanno oltre l'orario di chiusura previsto dal palinsesto. ...

Valerio Scanu torna in tv per Scanzonatissima su Rai2 : tutti i dettagli del nuovo show : Valerio Scanu torna in tv per Scanzonatissima. Il cantante sardo è pronto per una nuova esperienza televisiva nella quale guiderà una delle due squadre della prima puntata, in onda il 17 maggio prossimo. La conduzione del programma è affidata al duo Gigi & Ross, che hanno appena lasciato la guida di Sbandati per dedicarsi a questo nuovo programma che presto andrà in onda su Rai2. I due conquistano la prima serata dopo la militanza nel ...

San Valentino in Hawaii Five-0 7 su Rai2 - anticipazioni 24 aprile e 1° maggio : Madison Gray è tornata? : San Valentino è arrivato per i protagonisti di Hawaii Five-0 7 su Rai2. Nel primo episodio in onda stasera, 24 aprile, Steve e Danny si ritrovano, complici le loro rispettive ragazze, a festeggiare il giorno più romantico dell'anno nello stesso albergo. La dinamica tra i due personaggi continua ad essere una costante nella serie, nonché uno dei suoi punti di forza, come dimostra il rinnovo per la nona stagione, fortemente voluto dal network CBS. ...

Sereno variabile Estate torna con Osvaldo Bevilacqua dal 2 giugno su Rai2 (Anteprima Blogo) : Dopo la chiusura dell'edizione "invernale" prevista nelle prossime settimane di Sereno variabile, torna l'appuntamento con l'appendice estiva dello storico appuntamento con il periodico di turismo, territorio e tempo libero ideato da Osvaldo Bevilacqua.La nuova serie di Sereno variabile, andrà in onda da sabato 2 giugno alle ore 13:30 a cui seguirà ogni settimana la puntata della domenica alle ore 13:45 e coinciderà con il ritorno alla ...