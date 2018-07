TV | Rai2 | Sereno Variabile Estate | viaggio a San Felice Circeo

meteoweb.eu

(Di domenica 1 luglio 2018) San, una delle località balneari più note della costa laziale, sarà al centro della puntata didi domenica 1° Luglio in onda sualle 13.45. Con Osvaldo Bevilacqua scopriremo le bellezze naturali note e meno note di questo piccolo gioiello che si erge a picco sul mare. L’itinerario sarà ricco di proposte in grado di soddisfare chi ama il mare in tutte le sue declinazioni: dal windsurf al kite surf, dal padel alle occasioni di totale relax. Particolare attenzione sarà data ad una stazione balneare dove gli ospiti con disabilità possono trovare assistenti specializzati per immergersi in mare in tranquillità e attrezzature particolari adatte ad ogni tipo di esigenza. Dopo una breve pausa in paese per assaggiare il “ganascione”, tipico calzone al forno del, Osvaldo Bevilacqua ci condurrà alla scoperta di alcuni agriturismi dove è possibile ...