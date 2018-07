TV | Rai1 | “Speciale Tg1” alla scoperta della medicina naturale | dalla fitoterapia agli

meteoweb.eu

(Di domenica 1 luglio 2018) Secondo l’istituto Eurispes sono quasi tredici milioni gli italianiricerca di una via diversasalute. In cinque anni sono aumentati di un terzo. Un fenomeno quellocomplementare che cresce di pari passo con la domanda di cibo biologico. Una larga partepopolazione italiana cerca, nella natura e nei suoi prodotti, risposte al bisogno di salute e benessere. Con l’aiuto del filosofo e teologo Vito Mancuso “Speciale Tg1” (“IN NATURA” di Alessandro Gaeta), in onda domenica 1 luglio alle 23:50 su, compie una serie di incursioni nel mondo, doli essenziali, dintegratori a base di funghi per arrivare all’omeopatia. Pratiche mediche dstoria molto più lunga di quellaaccademica basata sui farmaci tradizionali che, grazie al passaparola e a quella che i medici chiamano ...