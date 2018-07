TV | Rai Storia | “Italia Viaggio nella bellezza” alla scoperta della Palermo arabo

TV - Rai Storia : “Apocalypse-La Seconda Guerra Mondiale” - l’azzardo di Hitler : Dall’ascesa al potere di Hitler fino alla morte di Mussolini: i principali eventi della Seconda Guerra Mondiale sono i protagonisti della serie “Apocalypse – La Seconda Guerra Mondiale”, in onda da lunedì 2 luglio alle 21.10 su Rai Storia. Nel primo appuntamento, obiettivo sull’anno 1941, con la “Guerra Lampo” di Hitler in Russia attraverso l’operazione “Barbarossa”. In primo piano, in particolare, le nuove tecniche belliche e le ...

TV - Rai Storia : Gettysburg - la guerra di secessione a “Binario Cinema” : Tra il primo e il 3 luglio del 1863, l’armata confederata della Virginia del Nord e quella unionista del Potomac si scontrano a Gettysburg, in Pennsylvania, dando vita alla più grande e sanguinosa battaglia della guerra di secessione americana. Una pagina di Storia raccontata dal film “Gettysburg”, la cui prima parte è in onda domenica 1 luglio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”. Con una narrazione rigorosamente documentata, ...

TV - Rai Storia : a “Il giorno e la Storia” il ricordo di Lady D : Il primo luglio 1961 nasce a Sandringham Lady Diana Spencer. Lo ricorda “Il giorno e la Storia”, in onda domenica 1 luglio a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. La famiglia di Diana è una delle più ricche famiglie della nobiltà inglese. Nel 1977, giovanissima, ad una battuta di caccia conosce Carlo. Il 24 febbraio 1981, Buckingham Palace annuncia ufficialmente il loro fidanzamento e il 29 ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella bellezza” - i villaggi operai dell’Italia settentrionale : Lanerossi Schio, Crespi d’Adda, Torviscosa e Valdagno: quattro “villaggi” concepiti dall’industrializzazione di un passato non lontano. Li visita “Abitare in età industriale: i villaggi operai dell’Italia settentrionale” che Rai Cultura propone lunedì 25 giugno alle 22.10 su Rai Storia per “Italia. Viaggio nella bellezza”. Dare alloggio a chi lavora non è un tema esclusivo dell’industrializzazione contemporanea: case, villaggi e quartieri operai ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse. La prima guerra mondiale” racconta la battaglia di Caporetto : La battaglia di Caporetto, una pagina di Storia riletta da “Apocalypse. La prima guerra mondiale”, in onda lunedì 25 giugno alle 21.10 su Rai Storia. Sugli altri fronti, intanto, Inghilterra e Francia celebrano le loro vittorie, mentre la Germania subisce pesanti umiliazioni. “Apocalypse” è una serie prodotta con oltre 500 ore di materiale d’archivio, tra filmati a colori e testimonianze ancora inedite. L'articolo TV, Rai Storia: ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - Cossiga presidente : Il 24 giugno 1985 si vota per la presidenza della repubblica italiana. Francesco Cossiga viene eletto al primo scrutinio con lo straordinario risultato di 752 voti su 977. Un personaggio ricordato a “Il giorno e la Storia”, in onda domenica 24 giugno a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. Successore di Sandro Pertini, è l’ottavo presidente della Repubblica. Lo stile di Cossiga al Quirinale muta ...

TV - Rai3 : a “Radici” la storia di Vinod Sookar : Nuovo appuntamento con “Radici“, la trasmissione di Davide Demichelis in onda domenica 24 giugno, alle 13.00 su Rai3. Vinod Sookar ha lasciato l’isola di Mauritius per stabilirsi a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Da tempo voleva emigrare, conoscere il mondo di cui sentiva parlare dai turisti. Un giorno è arrivata a Mauritius Antonella Ricci, cuoca italiana, per uno scambio di esperienze: pochi giorni di lavoro insieme, ed ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse – La prima guerra mondiale” - un’ecatombe senza fine : Da una parte i soldati, stremati dal conflitto, che sperano di tornare presto a casa, dall’altra la popolazione civile alla quale la guerra ha portato miseria e devastazione. Una realtà raccontata da “Apocalypse – La prima guerra mondiale“, in onda lunedì 18 giugno alle 21.10 su Rai Storia. Il documentario è prodotto utilizzando materiali d’archivio, tra filmati a colori e testimonianze ancora inedite. L'articolo TV, Rai ...

TV - “Rai Radio Live” : i Meravigliosi Borghi di Cesare Lanza - tra arte - storia e paesaggi : Da lunedì 18 giugno, su Rai Radio Live, arrivano i Meravigliosi Borghi di Cesare Lanza. Il grande patrimonio diffuso di arte, storia, tradizioni, paesaggi, cultura ed enogastronomia rivive ogni giorno sul canale grazie a Cesare Lanza. Con alcune “pillole” disseminate nel corso del palinsesto quotidiano, gli ascoltatori avranno la possibilità di scoprire particolari bellezze della nostra Italia. Un’esperienza autentica di immersione nella storia, ...

TV - Rai Storia : “A.C.D.C.” racconta Waterloo - la battaglia che ridisegna l’Europa : Waterloo: la battaglia che ridisegna l’Europa, l’ultima sfida di Napoleone alle monarchie europee. A raccontarla sono le lettere dei soldati da ogni fronte, le opinioni dei maggiori esperti europei e le memorie dei due grandi avversari: Napoleone Bonaparte e Sir Arthur Wellesley, duca di Wellington. Pagine di Storia rilette dal documentario “Waterloo, l’ultima battaglia” che Rai Cultura propone lunedì 18 giugno alle 22.10 su Rai Storia, per la ...

Ace Combat 7 : il nuovo tRailer si focalizza sulla storia e mostra alcuni degli aerei disponibili : Dopo parecchio tempo, Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer dedicato al suo Ace Combat 7: Skies Unknown.Come gli altri principali trailer, questo nuovo video si concentra sulla storia e ci dà la possibilità di godere dei progressi compiuti dal team di sviluppo in poco meno di un anno (l'ultimo trailer risale a circa 8 mesi fa).Come riporta Dualshockers, scopriamo che il protagonista è un membro di un'unità penale in seguito a un incidente ...

IL SUPPLENTE - Rai 2 : ROBERTO SAVIANO / Diretta : sarà il prof di storia "la mia famiglia ha pagato più di me" : Il SUPPLENTE è il nuovo programma di Raidue: la prima puntata in onda oggi, mercoledì 13 giugno. Mara Maionchi e ROBERTO SAVIANO insegnanti specialli per la scuola italiana.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:15:00 GMT)

E3 2018 : Destiny 2 e l'espansione I Rinnegati sul palco di Sony con il tRailer di presentazione per la storia : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza E3 2018 di Sony e, dopo una partenza spettacolare con The Last of Us Part 2, si è passati a Destiny 2.Il popolare sparatutto si è mostrato con il reveal story trailer dedicato all'espansione in arrivo a settembre, I Rinnegati, presentata da poco da Bungie.Ecco qui il video, buona visione:Read more…

TV - Rai Storia : “Italia viaggio nella bellezza” racconta l’evoluzione di 5 esperimenti urbanistici del Rinascimento : Perfezione geometrica, simmetria, linearità. Spazi costruiti secondo rigorose formule matematiche. Tra il Quattrocento e il Cinquecento le città italiane si rinnovano, prendono forma realtà urbane esito di un approfondito dibattito teorico. “Italia viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 11 giugno alle 22.10 su Rai Storia, racconta l’evoluzione di cinque esperimenti urbanistici del Rinascimento: Cortemaggiore, Giulianova, Acaya, Sabbioneta, ...