Tv | Di Maio | “Quelle tradizionali hanno giorni contati Investiamo in banda larga perché

(Di domenica 1 luglio 2018) “È tempo che in Italia si inizi ad anticipare il futuro e a fare investimenti che vanno nell’ottica delle nuove tecnologie e non di quelle vecchie. È fondamentale il 5G ad esempio, la, ma è anche fondamentale incentivare la fornitura di quei servizi che possono essere di supporto alle piattaforme di oggi e nel medio e lungo periodo investire in nuovi modelli di business e nuove tecnologie per sviluppare a casa nostra le piattaforme del futuro”. A scriverlo, sul blog delle Stelle, è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di, in un post intitolato Le tv, ma la prossima Netflix può essere italiana. In cui auspica che “anche le grandi aziende culturali del Paese, in primis Rai e Mediaset“, si “interroghino” su come “sviluppare delle piattaforme italiane che...