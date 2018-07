Tv | ascolti | Uruguay-Portogallo domina il prime time

calcioweb.eu

: Ascolti TV Sabato 30 giugno 2018. Uruguay-Portogallo tocca il 42.9% Balalaika 17%. Un’Estate in Provenza 13.2% -… - zazoomblog : Ascolti TV Sabato 30 giugno 2018. Uruguay-Portogallo tocca il 42.9% Balalaika 17%. Un’Estate in Provenza 13.2% -… - il_Case : Ascolti TV | Sabato 30 giugno 2018· Uruguay-Portogallo tocca il 42.9%, Balalaika 17%. Un’Estate in Provenza 13.2%.… - antoniogenna : #IerieoggiinTV 01/07/2018 — Ascolti italiani di sabato 30 giugno 2018: 7,6 milioni (42,91%) per l’incontro di… -

(Di domenica 1 luglio 2018) I Mondiali di Calcio in corso in Russia sono stati i grandi protagonisti deglidi sabato: ‘la prima serata con 7 milioni 632mila spettatori e share del 42,9% per Canale 5. Segue Rai1 con il film ‘Un’estate in Provenza’ che ha raccolto il 13,2% di share pari a 2 milioni 186mila spettatori. Bene ‘Ulisse il piacere della scoperta’ in onda su Rai3 che ha interessato 1 milione 185mila spettatori pari al 6,9% di share. Nel pomeriggio protagonista la partita ‘Francia-Argentina’, sempre su Canale 5 segna il 50.31% di share commerciale e 6.161.000 spettatori con il 47,4% di share. Conferme per il preserale di Rai1 con ‘Reazione a catena’ che ha totalizzato 3 milioni 467mila spettatori e il 26.9 di share, e per l’accessdella prima rete Rai con ‘Techetechetè’ a 2 ...