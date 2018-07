Tunisino spaccia coca a scuola | viene arrestato e subito liberato

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) Sono scattate le manette a Mestre per unotore 31enne di nazionalità tunisina, accusato di aver venduto dosi diina a dei minorenni. L"arresto è stato operato dalla Guardia di Finanza, che ha intercettato il malvivente in piena attività nella zona della Cipressina.L'operazione effettuata dalle Fiamme Gialle ha fatto seguito ad un'attività di controllo del territorio, che ha portato gli agenti a focalizzare la loro attenzione su una serie di spostamenti sospetti e di ripetuti viavai in prossimità di un"area verde antistante l"ingresso di una. Numerosi clienti, anche giovanissimi, si avvicinavano ad un muretto dove, seduto tranquillamente, operava lotore; alla vista delle vetture della Guardia di Finanza, l"uomo avrebbe cercato di fuggire, dopo essersidi alcune dosi di droga gettandole in un cespuglio.L"inutile tentativo di allontanarsi dalla zona si ...