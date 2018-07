Tuffi grandi altezze | World Series Bilbao 2018 | vince l’americano Lo Bue Sesto

Tuffi grandi altezze - World Series Bilbao 2018 : Hunt e Paredes in cerca di riscatto. De Rose con tanta voglia di stupire : Dopo la tappa inaugurale da record in Texas (Stati Uniti) segnata dalla prima vittoria in assoluto del polacco Kris Kolanus, i Tuffi dalle grandi altezze tornano protagonisti dalla piattaforma a 27 metri di altezza sul ponte La Salve di Bilbao (Spagna). Lo scenario sarà l’iconico Museo Guggenheim della località basca e sono attesi ad un riscatto, dopo l’opaco esordio texano, l’inglese Gary Hunt e il campione in carica, il ...

Tuffi grandi altezze - Alessandro De Rose : “La mia vita è cambiata - c’è molto lavoro. Ogni tuffo è come un pezzo d’arte regalato a chi ti guarda” : Alessandro De Rose è la stella azzurra dei Tuffi dalle grandi altezze. Un ragazzo di 25 anni nato a Cosenza che lotta con i migliori al mondo in questo spettacolare sport, in cui ha conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest dello scorso anno e questo fine settimana gareggerà nella World Series di Bilbao, tuffandosi di fronte al Museo Guggenheim. De Rose ha rilasciato un’intervista a TuttoSport in cui ha parlato di questa sua ...

Red Bull Cliff Diving - lo spettacolo dei Tuffi dalle grandi altezze approda a Bilbao : Sabato 30 giugno la World Series torna nei Paesi Baschi per la seconda tappa della stagione, riservata alla categoria maschile e trasmessa in diretta streaming sui canali Red Bull Una delle culle più prestigiose dell’arte moderna e i capolavori dei Cliff diver più coraggiosi del mondo a fare da protagonisti: venerdì 29 e sabato 30 giugno la Red Bull Cliff Diving World Series mette in mostra la meraviglia dei tuffi dalle grandi altezze a Bilbao, ...